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Noterde parmak izi dönemi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, noterlerde parmak izi ile kimlik doğrulama sistemine geçeceklerini söyledi.

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 7/06/2024 Cuma
Güncelleme: 02:49 - 7/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
Yılmaz Tunç.
Yılmaz Tunç.

Türkiye Noterler Birliğinin 53. Olağan Kongresi'nde konuşan Tunç, dolandırıcılık olaylarının önüne geçilebilmesi adına 16 noterlikte pilot olarak parmak izi ile kimlik doğrulama sisteminin hayata geçirildiğini hatırlattı. Uygulamayla kimlik kartlarındaki yongalarda bulunan parmak izleriyle, noterlikte alınan parmak izinin eşleştirilmesiyle kimlik doğrulaması yapıldığını anlatan Tunç, sisteminin ülke geneline yaygınlaştırılacağını söyledi.



#Adalet Bakanlığı
#Yılmaz Tunç
#Noter
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