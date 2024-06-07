Noterde parmak izi dönemi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Noterler Birliği'nin 53'üncü Olağan Kongresi'ne katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Bakan Tunç; , "Kadim bir tarihi olan noterlik müessesiyle ilgili olarak, son 22 yılda Türkiye Noterler Birliğimizin iş birliğiyle çok önemli adımlar attık. TBMM gündemine getirilen, her yargı paketinde mutlaka noterlerle ilgili birkaç hususun yer aldığını gördük. Noterlere ilişkin birçok önemli sorunu ortadan kaldıracak hususlar, 9'uncu Yargı Paketi'nde yerini aldı" dedi.