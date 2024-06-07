Noterde parmak izi dönemi

Türkiye Noterler Birliğinin 53. Olağan Kongresi'nde konuşan Tunç, dolandırıcılık olaylarının önüne geçilebilmesi adına 16 noterlikte pilot olarak parmak izi ile kimlik doğrulama sisteminin hayata geçirildiğini hatırlattı. Uygulamayla kimlik kartlarındaki yongalarda bulunan parmak izleriyle, noterlikte alınan parmak izinin eşleştirilmesiyle kimlik doğrulaması yapıldığını anlatan Tunç, sisteminin ülke geneline yaygınlaştırılacağını söyledi.
Yılmaz Tunç.
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1 saat önce