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ANKARA

Nüfus müdürlüğünden 'Levon Termendzhyan' açıklaması

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Levon Termendzhyan'a Türk vatandaşlığı verildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, nüfus kütüklerinde herhangi bir kayıt tespit edilmediği ve devam eden vatandaşlık başvurusunun da bulunmadığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
Nüfus müdürlüğünden Levon Termendzhyan açıklaması
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Levon Termendzhyan'a Türk vatandaşlığı verildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın ve sosyal medya mecralarında yer alan Lev Aslan Dermen'e (Levon Termendzhyan) Türk vatandaşlığı verildiği iddialarına ilişkin haberler gerçeği yansıtmamakla birlikte manipülasyonlara yol açmamak amacıyla iddialara konu olan Lev Aslan Dermen ve Levon Termendzhyan ad ve/veya soyad bilgileri ile benzerlik ve harf içermesi ile yapılan sorgu sonucunda, nüfus kütüklerinde herhangi bir kayıt tespit edilmemiş olup ayrıca devam eden vatandaşlık başvurusunun da bulunmadığı anlaşılmıştır."

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