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‘Nüfus’a aile için yeni daire

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, önceki gün toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Uğur Duyan
04:00 - 4/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 06:35 - 4/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Mahinur Özdemir Göktaş
Mahinur Özdemir Göktaş

Bir gazetecinin TÜİK verilerine de yansıyan doğurganlık oranının azalmasına yönelik yapılan çalışmalara ilişkin sorusu üzerine Göktaş, "Geçen hafta gerçekleştirdiğimiz Bilim Kurulu toplantımızda bu meseleyi de ele aldık. Aile ve Toplum Komisyonumuz kapsamlı bir rapor üzerinde çalışıyor" diye konuştu.


ÖRNEKLERİ İNCELİYORUZ

İlgili kurum ve kuruluşlarla da görüşmelere devam ettiklerini Göktaş, şunları söyledi: “Dünyadaki örnekleri inceliyor, politikalarımızı çok katmanlı olarak geniş bir perspektifle oluşturmaya çalışıyoruz. Doğum izinlerinin artırılmasından, kreş ve bakım süreçlerinin desteklenmesine ve esnek ve uzaktan çalışma gibi birçok alternatifi ele alıyoruz. Ülke kalkınmasına ve kadın istihdamının arttırılmasına da katkı sağlayacak yeni modeller için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hayata geçireceğimiz yeni modellerle kadınların ev ve iş hayatı arasında tercih yapma zorunluluklarını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Bu konudaki politikalarımızı yeni kurduğumuz Aile ve Nüfus Politikaları Daire Başkanlığı çatısı altında çok yönlü olarak sürdürmeye devam edeceğiz."


#nüfus
#aile
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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