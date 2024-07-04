‘Nüfus’a aile için yeni daire

Bir gazetecinin TÜİK verilerine de yansıyan doğurganlık oranının azalmasına yönelik yapılan çalışmalara ilişkin sorusu üzerine Göktaş, "Geçen hafta gerçekleştirdiğimiz Bilim Kurulu toplantımızda bu meseleyi de ele aldık. Aile ve Toplum Komisyonumuz kapsamlı bir rapor üzerinde çalışıyor" diye konuştu.

İlgili kurum ve kuruluşlarla da görüşmelere devam ettiklerini Göktaş, şunları söyledi: “Dünyadaki örnekleri inceliyor, politikalarımızı çok katmanlı olarak geniş bir perspektifle oluşturmaya çalışıyoruz. Doğum izinlerinin artırılmasından, kreş ve bakım süreçlerinin desteklenmesine ve esnek ve uzaktan çalışma gibi birçok alternatifi ele alıyoruz. Ülke kalkınmasına ve kadın istihdamının arttırılmasına da katkı sağlayacak yeni modeller için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hayata geçireceğimiz yeni modellerle kadınların ev ve iş hayatı arasında tercih yapma zorunluluklarını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Bu konudaki politikalarımızı yeni kurduğumuz Aile ve Nüfus Politikaları Daire Başkanlığı çatısı altında çok yönlü olarak sürdürmeye devam edeceğiz."