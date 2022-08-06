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ANKARA

Numan Kurtulmuş: İsrail'in Gazze'ye saldırısı bölge ve dünya barışına karşı yapılmış alçak bir saldırıdır

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'ye saldırısına ilişkin, "Bu saldırı bölge ve dünya barışına karşı yapılmış alçak bir saldırı, uluslararası hukuku ayaklar altına alan bir devlet terörüdür." ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Numan Kurtulmuş: İsrailin Gazzeye saldırısı bölge ve dünya barışına karşı yapılmış alçak bir saldırıdır
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, siyonist İsrail güçlerinin abluka ve ambargo altındaki Gazze'ye gerçekleştirdiği, içlerinde çocukların da olduğu sivillerin vahşice katledildiği saldırıyı şiddetle lanetleyen Kurtulmuş, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu saldırı bölge ve dünya barışına karşı yapılmış alçak bir saldırı, uluslararası hukuku ayaklar altına alan bir devlet terörüdür. Dünyanın görmezden geldiği bu saldırıları durdurmak aslında insaf, vicdan ve adalet sahibi olması gereken uluslararası camianın en temel vazifesidir."

İsrail’den Gazze’ye 160 roket fırlatıldı: Saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
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İsrail’in dün başlattığı \"Şafak Vakti\" operasyonu 2’nci gününde devam ediyor.
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Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ndeki saldırıların hedefi olan Han Yunus kentinde 1 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 2 kişinin yaralandığı aktarıldı.
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Açıklanan son verilerle birlikte İsrail saldırılarında aralarında 5 yaşında bir çocuğunda bulunduğu 11 kişi yaşamını yitirdi, 79 kişi de yaralandı.
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Saldırı anı ortaya çıktı<br>İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki bir binayı vurduğu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, binada bulunan bir adamın üzerine duvar yıkıldığı ve çok sayıda kişinin enkaz altından kalan adamı yaralı şekilde kurtardığı görüldü.
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İsrail’den Gazze’ye 160 roket fırlatıldı<br>İsrail Savunma Kuvvetleri, \"operasyon haftasına\" hazır olduklarını belirterek, dünden bu yana Gazze Şeridi’ne 160 roket fırlatıldığını duyurdu.
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Öte yandan, vurulan hedeflerin en az 6 tanesinin Filistin İslami Cihat Örgütü’ne ait silah üretim atölyesi, 2’sinin silah deposu, 6’sının gözlem noktası ve 5’inin roket fırlatma mevziisi olduğu belirtildi.
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İsrail Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Filistin İslami Cihat Örgütü’nün artan saldırı tehdidi nedeniyle Gazze Şeridi’nin vurulduğunu duyurmuştu.
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Saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
İsrail’den Gazze’ye 160 roket fırlatıldı: Saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
İsrail'in dün Gazze Şeridi'ne başlattığı hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi. İsrail Savunma Kuvvetleri, "operasyon haftasına" hazır olduklarını belirterek, dünden bu yana Gazze Şeridi'ne 160 roket fırlatıldığını duyurdu. Saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı.

İsrail Savunma Bakanı Gantz 'Gazze'ye saldırıya devam' emri verdi
DÜNYA
İsrail Savunma Bakanı Gantz 'Gazze'ye saldırıya devam' emri verdi

İsrail'de yine sivilleri katlediyor: Gazze’den roketli misilleme
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İsrail Ordusu Gazze'de bazı hedefleri bombaladı, biri çocuk 11 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi yaralandı
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İsrail güçleri El Halil, Beytullahim, Tulkerem ve Cenin vilayetlerinde baskınlar düzenledi.
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23 Filistinli İsrail güçlerince gözaltına alındı.
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Saat 21.00'da İsrail'e kapsamlı roket, füze saldırısı başladı.
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Filistin Sağlık Bakanlığından, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.<br><br>
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Açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında aralarında 5 yaşında bir çocuk, 23 yaşında bir kadının da bulunduğu toplam 11 kişinin hayatını kaybettiği, 55 sivilin yaralandığı belirtildi.<br><br>
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Filistin'de gerilim had safhada.
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Filistinli direnişçiler, İsrail’in saldırılarına karşı, Gazze Şeridi çevresindeki birçok noktaya roket atmaya başladı.
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Aşkelon, Aşdod ve Gazze Şeridi yakınlarındaki yerleşim yerlerinde sirenler çalıyor.
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Filistin İslami Cihat Örgütü'nden yapılan açıklamada, İsrail'e yarım saat içerisinde 100'den fazla roket atıldığı bildirildi. <br><br>
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Hamas ise yaptığı açıklamada ise “Filistin direniş grupları bu savaşta birleşti ve sessiz kalmayacak.
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Filistin direnişinin, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri mümkün olan her şekilde savunacağını teyit ediyoruz.” denildi.
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İsrail'de yine sivilleri katlediyor: Gazze’den roketli misilleme
İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada 'İsrail ordusu şu anda Gazze Şeridi'nde operasyon düzenliyor' denildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükselirken, Filistinli direnişçiler İsrail'in saldırılarına karşı, Gazze Şeridi çevresindeki birçok noktaya roket atmaya başladı. Bölgede Demir Kubbe aktif hale getirilirken, İsrail kaynakları başkent Tel Aviv'de patlama olduğunu rapor etti. Çevredeki İsrail kentlerinde ise sirenler çalmaya başladı. İsrail Gazze'ye yönelik hava saldırılarına bu sabah da devam ediyor.


Scooterdaakıl almaz görüntü

Scooterda
akıl almaz görüntü

​Altı kişi binerek canlarını hiçe saydılar.
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