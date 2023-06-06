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Numan Kurtulmuş’tan CHP’ye ziyaret: Özgür Özel'den şartlı destek

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Numan Kurtulmuş'un ziyareti ve Meclis başkanlığı seçimiyle ilgili olarak "Sayın Kurtulmuş, desteğimizi istedi. Biz yarın aday çıkaracağız. Sayın Kurtulmuş, 2 yıl boyunca tarafsız olursa, biz 2. dönem adaylığında kendisini destekleyeceğiz ve karşısına aday çıkarmayacağız." dedi.

12:51 . 6/06/2023 Salı
Diğer
TBMM

TBMM

AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı için Meclis Genel Sekreterliği’ne adaylık başvurusu yaptı.

Prosedürün tamamlanması için kendisinin şahsi dilekçesini verdiğini belirten Kurtulmuş,
“Bundan sonra söz, TBMM’deki çok değerli 600 milletvekilindedir. Meclis’teki oylamalar sonucunda TBMM yeni başkanını seçecektir”
dedi.

Daha sonra CHP’nin TBMM Grubu’nu ziyaret eden Kurtulmuş, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile Grup Başkanvekilleri Burcu Köksal ve Ali Mahir Başarır ile görüştü.

"2. dönem adaylığında kendisini destekleyeceğiz"

CHP Grup Başkanı
Özgür Özel
, Numan Kurtulmuş'un ziyareti ve Meclis başkanlığı seçimiyle ilgili olarak
"Sayın Kurtulmuş, desteğimizi istedi. Biz yarın aday çıkaracağız. Sayın Kurtulmuş, 2 yıl boyunca tarafsız olursa, biz 2. dönem adaylığında kendisini destekleyeceğiz ve karşısına aday çıkarmayacağız."
açıklamasında bulundu.

#Özgür Özel
#Numan Kurtulmuş
#CHP
1 saat önce
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