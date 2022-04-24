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POLİTİKA

Numan Kurtulmuş'tan HDP'ye '1915' tepkisi: Şiddetle kınıyorum

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, HDP'li Garo Paylan'ın 1915 olayları ile ilgili verdiği kanun kanun teklifini şiddetle kınadığını ifade etti. Kurtulmuş, "Milletimiz, milli birliğine ve ortak tarihine kasteden girişimlere asla müsaade etmeyecektir." dedi.

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Haber Merkezi AA
Numan Kurtulmuştan HDPye 1915 tepkisi: Şiddetle kınıyorum
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin demokrasisi üzerine deneme yapmanın ancak tarih bilincinden uzak emperyalizmin iş birlikçilerine yakışacağını belirtti. Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sözde 1915 olayları hakkında verilmeye cüret edilen teklifi şiddetle kınıyorum. Milletimiz, milli birliğine ve ortak tarihine kasteden girişimlere asla müsaade etmeyecektir. ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye tarihi hakkında sarf ettiği asılsız sözler ise tamamen hezeyandır. Bu ülkenin tarihinde asla Ermeni soykırımı olmamıştır. Bu yalanı dile getirmek ve ısrarla tekrarlamak tarihi gerçekleri değiştirmeye yetmez."

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