Numan Kurtulmuş'tan HDP'ye '1915' tepkisi: Şiddetle kınıyorum

TBMM Başkanı Şentop'tan HDP'li Paylan'ın 1915 provokasyonuna tepki: Böyle bir kanun teklifini vermek Türkiye dışından bir destekle olur

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki Dışişleri Şehitliği'ni ziyaret etti. Törende yaptığı konuşmada; HDP Milletvekili Garo Paylan'ın 1915 olaylarına ilişkin “Ermeni soykırımının tanınması” yönünde verdiği kanun teklifi hatırlatan Şentop, Paylan'ın teklifine tepki gösterdi.



TMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP'li Garo Paylan'ın 1915 olaylarına dair yasa teklifine sert tepki gösterdi. Şentop, 'Bu konu ile ilgili defalarca konuştuk. Türkiye'de böyle bir kanun teklifini vermek Türkiye dışından bir cesaret ve destekle olur. Onu iade ettik. Zira TBMM'de bize hakaret edilmesine asla müsaade etmeyiz.' ifadelerini kullandı.