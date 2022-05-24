Numan Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'nun 'Kaçacaklar' iftirasına tepki: 15 Temmuz'da kimin kaçtığı biliyoruz

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TRT Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve ailesini hedef alan 'Kaçacaklar' sözlerine tepki gösteren Kurtulmuş, "15 Temmuz gecesi nereye kimin kaçtığını da bu millet biliyor. Biz Sayın Kılıçdaroğlu'nun kaçmayı çok iyi bildiğinin de farkındayız. 'Kaçacaklar' diyerek ortaya koyduğu tehdit tamamıyla gerçeği saptırmaktır." ifadelerini kullandı.

"MAHKEME ÖNÜNDE HESAPLAŞILACAK"

"Açıkça ifade etmek istiyoruz; Sayın Cumhurbaşkanımız ve adı geçen sivil toplum kuruluşlarımız hukuki olarak mücadelesini verecek. Ve bu tehditkar, gerçek dışı üslupla mutlaka mahkeme önünde hesaplaşacaktır." diyen Kurtulmuş, "Biz de AK Parti olarak siyasi olarak üzerimize düşeni yapacağız." açıklamasında bulundu.

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"FETÖ'CÜ ÜSLUP SİYASETİ ZEHİRLİYOR"

"Kılıçdaroğlu 'sen zamanında bürokratları tehdit etmedin mi?' Desek bunu kendisi bile unutmuştur. Her hafta bir yalan söyleyip geçiyorlar. Kara operasyon yapma peşindeler." ifadesini kullanan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belki muhalefet cephesinde çok sayıda cumhurbaşkanı adayı ismi ortaya çıktıkça kendi ismini diri tutmak için bu yöntemi kullanıyor olabilir. Ama her ne olursa olsun bu FETÖ'cü üslup Türkiye siyasetini zehirleyen tehditkar, yanlış bir algı operasyonudur. Şiddetle reddediyoruz ve iade ediyoruz."

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