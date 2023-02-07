Nurettin Canikli: Dün afet bölgesindeki çalışmalarımız esnasındaki bir görüntü çarpıtılarak vatandaşlarımızla ilgilenilmediğini ima eden mesnetsiz iddialar yer almıştır

Bu alandan hemen sonra ziyaret ettiğimiz ve arama kurtarma çalışması yapılan başka bir alanda 2 adet vinç olduğunu görünce, saat 02.54’te koordinasyondan sorumlu Sayın İsmail Çataklı’ya mesaj gönderdim. Nitekim bir sonraki noktadaki vinçlerden bir tanesi vatandaşımızın talep ettiği alana kaydırılmış ve vatandaşımızın talebi yerine getirilmiştir. Haberlere konu olan tweet serisinde de sorunun çözüldüğüne dair mesajlar yer almaktadır