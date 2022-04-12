Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Nurettin Caniklinin acı günü
SAMSUN

Nurettin Canikli’nin acı günü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin ablası Saliha Canikli Keskin bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 4 çocuk annesi Keskin’in cenazesi, Samsun Asri Mezarlığı’na defnedildi

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Nurettin Canikli’nin acı günü
4 çocuk annesi Keskin’in cenazesi, Samsun Asri Mezarlığı’na defnedildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin ablası Saliha Canikli Keskin vefat etti. Keskin’in cenazesi, Samsun’un İlkadım ilçesinde defnedildi. Bir süredir tedavi gördüğü özel bir hastanede önceki gece hayatını kaybeden 4 çocuk annesi Keskin’in (63) cenazesi, Bahçelievler Camisi’ne götürüldü.

İLKADIM’DA TOPRAĞA VERİLDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli, burada taziyeleri kabul etti. İkindi namazına mütükiben kılınan cenaze namazının ardından Saliha Canikli Keksin’in cenazesi Samsun Asri Mezarlığı’na defnedildi. Canikli, ablasının cenazesini bir süre taşıdı.

Cenaze törenine Saliha Canikli Keksin’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Giresun Valisi Enver Ünlü, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı ile kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Nurettin Canikli'den İBB'ye ihale eleştirisi: Bin 624 ihalenin 804 tanesini belediyenin şirketleri almış
OYNAT 02:10
Nurettin Canikli'den İBB'ye ihale eleştirisi: Bin 624 ihalenin 804 tanesini belediyenin şirketleri almış
TBMM Genel Kurulu'nda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerine başlandı. Görüşmelere katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, bütçelerin önemli bir kaleminin belediyelere aktarıldığını söyledi. Kaynakların yerinde kullanılıp kullanılmadığının önem arz ettiğini belirten Canikli, 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1 Temmuz 2019 ile 21 Kasım 2021 arasında toplam 11 bin 415 ihale yapmış. Bu ihalelerin bin 624 tanesini açık ihale yöntemiyle gerçekleştirmiş. 9 bin 791 kapalı, pazarlık veya davetiye yöntemiyle yapılmış. Ancak açık ihale yöntemiyle yapılan bin 624 ihalenin, 804 tanesini belediyenin şirketleri almış' dedi.


İstanbul da sallandı

İstanbul da sallandı

AFAD duyurdu: Karadeniz'de deprem meydana geldi.
TVNET Taşkentte

TVNET Taşkent'te

​İftar sofralarına Özbekistan'ın başkentinden konuk olundu.
PakistandaŞahbaz Şerif dönemi

​Meclis oylaması sonucu ülkenin yeni başbakanı oldu.

​Erdoğan'dan Pakistan'ın yeni Başbakanı Şerif'e tebrik telefonu.
Büyükşehir'den miniklere özel program

Büyükşehir'den miniklere özel program

​Büyükşehir'den miniklere ara tatil hediyesi.

YÖK Başkanı anlaşmayı imzalayıp detayları açıkladı.

Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.