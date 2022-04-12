Nurettin Canikli’nin acı günü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin ablası Saliha Canikli Keskin vefat etti. Keskin’in cenazesi, Samsun’un İlkadım ilçesinde defnedildi. Bir süredir tedavi gördüğü özel bir hastanede önceki gece hayatını kaybeden 4 çocuk annesi Keskin’in (63) cenazesi, Bahçelievler Camisi’ne götürüldü.
İLKADIM’DA TOPRAĞA VERİLDİ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli, burada taziyeleri kabul etti. İkindi namazına mütükiben kılınan cenaze namazının ardından Saliha Canikli Keksin’in cenazesi Samsun Asri Mezarlığı’na defnedildi. Canikli, ablasının cenazesini bir süre taşıdı.
Cenaze törenine Saliha Canikli Keksin’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Giresun Valisi Enver Ünlü, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı ile kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.