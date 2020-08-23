Fahiş hesap viral oldu

Sosyal medya paylaşımlarıyla dünyada büyük üne kavuşan kasap Nusret Gökçe'nin restoranlarındaki fahiş fiyatlar sosyal medyada viral oldu. Bir müşterinin Twitter hesabından paylaştığı hesap sosyal medyada gündem oldu.
Gelen hesapta New York Steak ve Kuzu kafeslerin 450-500 TL arasındaki fiyatları dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları fiyatları alaya aldı.
Bütçem sadece Nusret'de çay içmeye yetiyor. pic.twitter.com/ExcSrcmqTA
Bütçem sadece Nusret'de çay içmeye yetiyor. pic.twitter.com/ExcSrcmqTA— Kadir Şahin (@kadrsahn61) August 23, 2020
Nusret restoranı daha önce ABD'deki şubelerindeki fahiş fiyatlar sebebiyle de çok konuşulmuştu.
Arkadaşları alıp Nusret'e gidiyorum
Çay BEDAVA'ymış😄😄#pazar pic.twitter.com/ZBuNU8CSAd
Arkadaşları alıp Nusret'e gidiyorum