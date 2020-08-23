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Gündem Fahiş hesap viral oldu
İSTANBUL

Nusret hesap, Nusret fahiş fiyatlar viral oldu

Fahiş hesap viral oldu

Sosyal medya paylaşımlarıyla dünyada büyük üne kavuşan kasap Nusret Gökçe'nin restoranlarındaki fahiş fiyatlar sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Bir müşterinin Nusret Gökçe'nin Türkiye'deki restoranlarından birinde gelen hesabı Twitter'dan paylaşması sosyal medyada viral oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahiş hesap sosyal medyada viral oldu.
Fahiş hesap sosyal medyada viral oldu.

Sosyal medya paylaşımlarıyla dünyada büyük üne kavuşan kasap Nusret Gökçe'nin restoranlarındaki fahiş fiyatlar sosyal medyada viral oldu. Bir müşterinin Twitter hesabından paylaştığı hesap sosyal medyada gündem oldu.

Gelen hesapta New York Steak ve Kuzu kafeslerin 450-500 TL arasındaki fiyatları dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları fiyatları alaya aldı.

Nusret restoranı daha önce ABD'deki şubelerindeki fahiş fiyatlar sebebiyle de çok konuşulmuştu.

Nusret'in restoranında daire fiyatında hesap
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Nusret'in restoranında daire fiyatında hesap

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Nusret'in restoranı mühürlendi
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