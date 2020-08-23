Fahiş hesap viral oldu

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Giresun'da insanlık ölmüş dedirten olay: Selde bulduğu fındık çuvalını yağmalarken yakalandılar

Giresun Dereli'de dün geceden itibaren yağan aşırı yağmurun ardından oluşan sel felaketi büyük bir yıkıma neden oldu. Şehrin siluetini değiştiren selin ardından insanlık ölmüş dedirten bir olay meydana geldi. Şehir dışından bölgeye geldiği belirlenen iki kişi buldukları fındık çuvalını yağmalarken bölge halkı tarafından fark edilerek polise ihbar edildi. Polisin incelemesi sonucu iki kişi gözaltına alındı.