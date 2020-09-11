Nusret'in altınlı cappucino akımına Cüneyt Özdemir yorumu: Adam daha fazla nasıl kazıklanabilirim diyor Nusret kardeşimiz de cappuccinoyu altına buluyor

Nusret restoranlarının sahibi Nusret Gökçe başlattığı akımlarla sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, sosyal medya paylaşımlarıyla dünyada büyük üne kavuşan kasap Nusret Gökçe'nin yeni başlattığı

cappuccino akımını gündemine taşıdı. Bir süredir Instagram'dan cappuccino akımını başlatan Nusret, son olarak altın tozlu cappuccino içtiği görüntüleri paylaşmıştı.

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CAPPUCİNO AKIMI BAŞLATTI

Nusret'in restoran işletmeciliğinin yanı sıra, 30 milyondan fazla takipçisiyle bir influencer olduğunun altını çizen Özdemir, "Nusret, tuz serpme hareketinden sonra şimdi cappuccino akımı başlattı. Nusret bugün tüm işlerini bıraksa, sadece sosyal medyadan da büyük bir gelir kazanabilir. Türkiye'deki tüm influencer'ın 10 katı gelir elde eder. Nusret acayip bir kariyer tırmanışında. Nusret'in bu gelişimi bir işletmeci olarak çok başarılı. Ama influencer hikayesi ondan daha da öteye gitti." şeklinde konuştu.

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NUSRET TAŞ MI YESİN

Nusret'in sıfır İngilizce'yle dünya starlarıyla aşık attığını söyleyen Özdemir "Gerçekten büyük başarı. Altınlı et satıyordu en son. Adam gelmiş oraya parası var. En pahalı şeyi yemek istiyor. İnmiş orada mega yattan. En pahalı şeyi yemek istiyor. Nusret de eti altınla kapladı. Şu cappuccino'ya da altın ekleyerek satmaya başladı. Adam altınlı eti yiyor, kazıklanıyor. Yetmiyor; 'Daha fazla nasıl kazıklanabilirim’ diyor. E Nusret kardeşimiz de taş mı yesin? Cappuccino’yu da altına buluyor" ifadelerini kullandı.

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