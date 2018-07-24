O akıl yeniden devrede

Siyaseti dizayn eden çevrelerin projesi olan Meral Akşener ve İYİ Parti’de sular durulmuyor. Proje sahipleri, partinin Afyon çalıştayında yaşanan kriz sonucu olağanüstü kurultay kararı alan ve aday olmayacağını açıklayan Akşener’in peşini bırakmadı. Dün toplanan İYİ Parti grubu, tüm delegelerin imzasıyla kongrede Akşener’i aday göstereceklerini açıkladı.

AKŞENER’İ SAHAYA SÜRMÜŞLERDİ

Siyaseti dizayn eden güç, 1 Kasım seçimleri sonrası Devlet Bahçeli ve MHP yönetimini değiştirmek için Akşener’i sahaya sürmüştü. MHP üzerine yapılan operasyon ve FETÖ ile bağlantıları tespit edilen hakimler aldıkları kararlarla MHP’ye olağanüstü kongrenin yolunu açmışlardı.

MHP’NİN BAŞINA GEÇİRMEK İSTEDİLER

MHP yönetimi ise mahkemelere yaptığı itirazlarla olağanüstü kurultay yolunu kapadı. 15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişiminin ardından muhalifler lehine karar alan hakim ve savcıların FETÖ ile iltisakı belgelenince Meral Akşener’i MHP’nin başına geçirme planları suya düştü.

MHP OLMAYINCA YENİ PARTİ

Bu çevrelerin MHP planı tutmayınca Akşener’e yeni bir parti kuruldu. Akşener, yeni bir parti kurmayacağını açıklasa da aylar sonra Genel Başkanlığını yaptığı İYİ Parti siyaset dünyasına girdi. Seçimlere Millet İttifakı çatısı altında giren İYİ Parti, barajı geçemese de ittifakla girdiği seçimlerde Meclis’e girmeye hak kazandı.

ADAY OLMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olan Akşener’in kendi partisinden düşük oy alması partide iç karışıklığa neden oldu. Seçimlerin ardından İYİ Parti hafta sonu Afyon’da kampa girdi. Kampta, Akşener seçimlerdeki başarısızlığı üzerine alındığını beyan ederek, partisinin olağanüstü toplantıya gitmesini kararlaştırmış ve aday olmayacağını açıklamıştı.

AKŞENER, TEPKİLER ÜZERİNE İSTİFA KARARI ALMIŞTI

Ancak, Akşener’i sahaya süren proje sahipleri peşini bırakmadı. Dün, partinin milletvekilleri Genel Merkez’de bir toplantı gerçekleştirdi. Yaklaşık bir saat süren toplantıda, Akşener’in yeniden aday gösterilmesi kararlaştırıldı.

Hanımefendiyi mutlaka ikna edin

MHP lideri Devlet Bahçeli’den de Meral Akşener’in kararıyla ilgili dün ilginç bir değerlendirme geldi. Bahçeli, “Öncelikle İP’in kendi iç işleriyle ilgili konularda yorum ve değerlendirme yapmayı etik bulmayız. Hanımefendi twitter üzerinden bir açıklama yaparak aday olmayacağını ilan etmiş bulunuyor. Bu durumda Koray Aydın ve bazı arkadaşlarına büyük görev düşmektedir. Hanımefendiyi mutlaka ikna etmeliler ve hanımefendinin arkasında durarak görevinin devamını sağlamalılar. Bu demokrasi ve İP açısından son derece faydalı olacaktır” dedi.

Tüm delegelerin imzasıyla aday

Toplantının ardından İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray açıklama yaptı. Çalıştayda, yapılan çalışmaları anlatan Çıray, “Ortaya çıkan yeni rejimde yeni siyasetin nasıl olacağı konusunda fikir alışverişi yapılan bir toplantı yapıldı. Son günde serbest konuşma içerisinde yönetime eleştiriler ve takdirler söylendi. Sayın Genel Başkan Türk siyasi tarihinde pek az görülen bir sorumlulukla olağanüstü büyük kurultay çağrısı yaptı ve tüzüğün kendisine verdiği yetkiyle bu kararı aldı. Daha sonra bir tweet atarak aday olmayacağını belirtti. Bu kendi kararıdır. En alt kademeden en üst kademeye kadar başka bir irade ortaya çıktı. Sayın Genel Başkan’ın hepimizin imzasıyla Genel Başkan adayı gösterilmesidir. Kurultay ağustos ayı içerisinde yapılacak” dedi.

DÜNYA Rakka’ya Ebu Gureyb