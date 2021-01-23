​O alçak ifadelerin sahibi en ağır cezayı bulacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun annesine sosyal medyada yazılan alçak sözler için sert tepki gösterdi ve "Çirkin sözleri, kınıyorum, lanetliyorum" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Gaziantep’te çeşitli temaslarda bulunan Bakan Gül, “Kadınların onuru, haysiyeti her şeyin üstündedir. Hele ki annelerimiz, başımızın tacıdır. Cennet annelerin ayağının altına serilmiştir. Anneler, elleri, ayakları öpülesi en kıymetli varlıklardır. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun çok muhterem validelerine yapılan bu hayasız saldırıları gerçekleştirenleri kınıyorum. Bu alçak, insanlık dışı ifadeleri kullanan kişinin de hukuk önünde hak ettiği en ağır cezayı bulacağına inanıyorum. Hukukun, yargının bu anlamda hak ettiği cezayı vereceğine inancımız tamdır” dedi.

Gül, “Sayın Bakanımızın muhterem validelerine de acil şifalar diliyorum. Hiç kimsenin annesine, eşine, çocuklarına, ailesine küfür etme, kötü söz söyleme hakkı yoktur. Bu konuda aile bizim en kutsalımızdır, kadınlar onurumuzdur. Nerede olursa olsun insan, onuruyla yaşar. Kimin, eşi, annesi, çocuğu olursa olsun en ağır şekilde kınama, bu tür yakışıksız ifadeleri engellemek hepimizin görevidir” diye konuştu.

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