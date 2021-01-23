Gündem O alçak ifadelerin sahibi en ağır cezayı bulacak
ANKARA

​O alçak ifadelerin sahibi en ağır cezayı bulacak

O alçak ifadelerin sahibi en ağır cezayı bulacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun annesine ağır hakarette bulunan kişi için, “Çirkin sözleri kınıyorum, lanetliyorum. Bu alçak, insanlık dışı ifadeleri kullanan kişinin hukuk önünde hak ettiği en ağır cezayı bulacağına inanıyorum. Bu tür yakışıksız ifadeleri engellemek hepimizin görevidir” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdulhamit Gül
Abdulhamit Gül

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun annesine sosyal medyada yazılan alçak sözler için sert tepki gösterdi ve "Çirkin sözleri, kınıyorum, lanetliyorum" dedi.

  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Gaziantep’te çeşitli temaslarda bulunan Bakan Gül, “Kadınların onuru, haysiyeti her şeyin üstündedir. Hele ki annelerimiz, başımızın tacıdır. Cennet annelerin ayağının altına serilmiştir. Anneler, elleri, ayakları öpülesi en kıymetli varlıklardır. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun çok muhterem validelerine yapılan bu hayasız saldırıları gerçekleştirenleri kınıyorum. Bu alçak, insanlık dışı ifadeleri kullanan kişinin de hukuk önünde hak ettiği en ağır cezayı bulacağına inanıyorum. Hukukun, yargının bu anlamda hak ettiği cezayı vereceğine inancımız tamdır” dedi.

Gül, “Sayın Bakanımızın muhterem validelerine de acil şifalar diliyorum. Hiç kimsenin annesine, eşine, çocuklarına, ailesine küfür etme, kötü söz söyleme hakkı yoktur. Bu konuda aile bizim en kutsalımızdır, kadınlar onurumuzdur. Nerede olursa olsun insan, onuruyla yaşar. Kimin, eşi, annesi, çocuğu olursa olsun en ağır şekilde kınama, bu tür yakışıksız ifadeleri engellemek hepimizin görevidir” diye konuştu.

O densiz tutuklandı

  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sosyal medya hesabı üzerinden hakaret ettiği için gözaltına alınıp serbest bırakılan Erdal Erbaş’ın ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ içerikleri paylaşımları olduğu tespit edildi. Erbaş, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi. Erbaş tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Abone Ol Google News
Bakan Çavuşoğlu duyurdu

Bakan Çavuşoğlu duyurdu

Yunanistan ile istikşafi görüşmeler pazartesi başlıyor.
Ömer Aminin trajik hikayesi

Ömer Amin'in trajik hikayesi

​FBI bir masumu nasıl idam mahkumuna dönüştürdü?
Tedbiren durdurulmuştu

Tedbiren durdurulmuştu

​Öğrenciler için nakil ve geçiş işlemleri açıldı.
​Yüksek faize<br>kesinlikle karşıyım

​Yüksek faize
kesinlikle karşıyım

Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu.
Vaka sayısı<br>6 binin altında

Vaka sayısı
6 binin altında

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.

Kaosa sürükleme amacının şifreli kılıfı

Kaosa sürükleme amacının şifreli kılıfı

​MHP lideri Bahçeli'den erken seçim açıklaması.

Usta tarihçi Bahadıroğlu'na veda

Usta tarihçi Bahadıroğlu'na veda

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.
'Buraya koşun'

'Buraya koşun'

​Akaryakıt istasyonunun girişine asılan pankart göreni şaşırtıyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cuma namazı çıkışı önemli mesajlar.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim çağrılarına son noktayı koydu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.