O askerin sözleşmesi feshedildi

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından taşlama olayı ile ilgili yürütülen soruşturmada 24 kişi gözaltına alındı. Önceki gün gözaltına alınan Uzman Çavuş Muhammet Akif Keleş, sorgulandıktan sonra serbest bırakıldı. Keleş, yapılan itiraz üzerine, yeniden gözaltına alınırken, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Keleş’in sözleşmesini feshetti. 6 yıldır uzman çavuş olarak görev yapan Keleş'in 2021’de FETÖ soruşturması geçirdiği öğrenildi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Piyade Uzman Çavuş M. Akif Keleş hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2021'de 'Silahlı terör örgütüne üye olma' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında soruştur-maya yer olmadığı kararı verildiği” açıklandı.

İfadesinde olay günü görevli olmadığını anlatan Keleş şunları söyledi: “Miting günü Cumhuriyet Meydanı'nda bir arkadaşımla birlikte geziyordum. Zafer işareti yapan bir guruba tepki gösterdim. Elimde bulunan bozuk paraları o yöne doğru fırlattım. Kimseye isabet etmedi. Diğer taraftan da bize doğru bazı materyaller atıldı. Hakaret içerikli bir kelime kullanmadım. Sözlü olarak tepkimi gösterdim. O anlık psikoloji ile elimde çevirdiğim iki lira demir parayı insanlara zarar vermeyecek şekilde attım. Kimsenin yaralanmasına sebebiyet vermedim.”