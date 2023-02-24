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O binaların yüzde 98’i yıkıldı: 1999 öncesi yapılan yapılar yerle bir oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin vurduğu 11 şehirde yıkılan binalarla ilgili şu bilgiyi verdi: 1999 öncesi yapılan, mühendislik hizmeti almamış, denetime tabi olmamış yapıların yüzde 98’inin yıkıldığını görüyoruz.

04:00 . 24/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman’da Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’na katıldı. Bakan Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde hasar tespitinin bugün itibarıyla yüzde 80 seviyelerine geldiğini, birkaç gün içerisinde tamamlanacağını bildirdi. Kurum, “Hasar tespitleri esnasında Hatay Defne ve Samandağ merkezli iki deprem yaşadık, bu bölgelerde orta hasarlı ve az hasarlı binalara bir kez daha bakacağız.” dedi. “1999 öncesi yapılan, mühendislik hizmeti almamış, denetime tabi olmamış yapıların yüzde 98’inin yıkıldığını görüyoruz.” açıklamasında bulunan Kurum, depremlerden 16 gün sonra vatandaşların kalıcı konutlarının sözleşmelerinin imzalanmaya başlandığını açıkladı.

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

Bakan Kurum şöyle devam etti; “Ev sahiplerine 5 bin lira kira yardımı yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımız kiracılara yapılacak kira yardımının da 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılması talimatı verdi. Kat kısıtlaması getireceğiz, dükkanları mümkün olduğunca bina altına koymayacağız, bina yanına koyacağız. Milletimizin desteğiyle kentsel dönüşümü yapacağız, İstanbul’da da Ankara’da da İzmir’de de yapacağız ve vatandaşımızı çaresiz bırakmayacağız.”

BURADAN SİYASET YAPMAYALIM

Kurum, kentsel dönüşüm sürecinin önünü açtıklarını, bunu bir milli güvenlik, beka meselesi olduğunu belirterek “Kentsel dönüşüm üzerinden siyaset yapmayalım. Gelin hep birlikte masanın bir tarafında olalım, hep birlikte bu süreci yönetelim, başka acılar yaşamayalım.” açıklamasında bulundu. Kurum, “Depremden etkilenen şehirleri ihya sürecini kültürden, sanattan anlayan, sosyolojiyi, demografik yapıyı bilen bilim insanlarından oluşan bir heyetle yöneteceğiz.” dedi.


#Murat Kurum
#Deprem
#1999 Depremi
#Kentsel Dönüşüm
2 saat önce
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O binaların yüzde 98’i yıkıldı: 1999 öncesi yapılan yapılar yerle bir oldu
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