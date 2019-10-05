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ANKARA

O çocuklar Başkanlık Konutu’nda kalacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın sokağa attığı çocuklara Mamak Belediyesi sahip çıktı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Başkanlık Konutu’nu öksüz ve yetim çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde Çocuk Konuk Evi’ne dönüştürdük” dedi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Mansur Yavaş, çocukları sokağa atmıştı.
Mansur Yavaş, çocukları sokağa atmıştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş’ın kapattığı Çocuk Konuk Evleri, Mamak Belediyesi’nde açılacak. Konuyu Mamak Belediye Meclisi’ne taşıyan Başkan Murat Köse, Çocuk Evleri’nin kurulmasına ilişkin karar aldı. AK Parti ve MHP’li meclis üyelerinin kabul oyu, CHP’li meclis üyelerinin red oyu sonucu oy çokluğu ile alınan kararla Mamak Belediyesi Çocuk Konuk Evleri’nin kurulmasına karar verildi.

Mansur Yavaş

BAŞKANLIK KONUTU ÇOCUKLARA AYRILDI

Mamak Belediye Meclisi’nde Çocuk Evi kurulması kararı alındı.

Oylama öncesi konu ile alakalı meclis üyelerine bilgi veren Köse, “Başkanlık Konutunu ve yakınındaki bir başka evi öksüz ve yetim çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gerekli bütün donanımları sağlayarak Çocuk Konuk Evi’ne dönüştürdük. Mobilyasıyla mutfağıyla ihtiyaçlarının tamamını şu anda sağladık, hazır olarak bekliyor. Süreç içerisinde sıkıntıya giren çocuklarımızın aileleriyle temaslar kurduk. İnşallah burada alacağımız karar sonrası çocuklar misafir edilmeye başlanacak. Bu süreçte siz değerli meclis üyelerimizle beraber olmak istiyoruz, destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

ÖYLE YA DA BÖYLE BAKACAĞIZ

Büyükşehir Belediyelerine ve 100 binin üzerinde nüfusu olan ilçe belediyeleri, 5393 sayılı Belediye Yasası’nda Çocuk Konuk Evi açma görevi verilmesine dair yasadan yola çıkarak sorumluluk kararı aldıklarını belirten Köse, “Her hangi bir olumsuzlukla karşılaşmamak için gerekli tüm önlemleri aldık. Maksimum gayret sarf ediyoruz ve edeceğiz. Hayat risktir, risk almış olabiliriz. Yetim çocuklarımıza bakmayı riskten daha çok bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu çocuklar bakıma muhtaç ve biz bu çocuklara öyle ya da böyle bakacağız” şeklinde konuştu.

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