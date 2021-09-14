​O dönemin oyunları yeniden sahnede: 28 Şubat özlemleri bitmedi

Son günlerde dini değerlere yönelik CHP merkezli saldırılara, bazı basın yayın organları da güçlü destek verdi. Cumhuriyet, Birgün ve Sözcü gazeteleri 28 Şubat sürecini bile geride bırakacak manşetlere imza attı. Kimisi İslami sivil toplum kuruluşlarını hedef aldı, kimisi Diyanet İşleri Başkanlığı’nı. Post-modern darbe sürecine zemin hazırlamak için kurgulanan ‘tarikat-irtica-laiklik’ temalı kurgu haberler son dönemlerde de sıklaştı.

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CUMHURİYET ÖNCÜ OLDU

28 Şubat’ın medya ayağı olan Cumhuriyet gazetesi yine irtica vurgulu haberlere öncülük etti. İrtica ve laiklik vurgulu haberler yaparak vatandaşları manipüle eden Cumhuriyet gazetesi, özellikle son bir kaç ayda attığı manşetlerle korku pompaladı. İstanbul Sözleşmesi’nin iptal edilmesi üzerinden “Hedef rejimi değiştirmek” manşetini atan Cumhuriyet gazetesi, demokratik ve laiklik ilkelerine meydan okunduğu algısını oluşturmak istedi.

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ALİ ERBAŞ’I HEDEF YAPTILAR

Cumhuriyet, Ayasofya Camii’nin açılışında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kılıçla hutbe vermesi üzerinden de kirli bir algı operasyonuna ve kurgu manşet haberler zincirine imza attı. Gazete, Yargıtay’daki adli yıl açılışında Erbaş tarafından yapılan duayı sindiremedi ve “Şeriat çığlığı atıyor” manşetini atarak rejimin değiştirilmek istendiği yalanını sahneye koydu.

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Cumhuriyet, 28 Şubat sürecinde olduğu gibi ‘irtica geliyor’ algısı oluşturmak için adli yıl açılışında dua edilmesini sol kafalı hukukçulara yorumlatarak “Şeriat devleti görüntüsü vardı” haberlerini yaptı. “Devletin dini yoktur” diye başlıklar atan Cumhuriyet, Ali Erbaş’ın konuşmasını “Şeyhülislam konuşmasıydı” ve “Duayla adalet gelmez” diyerek yorumladı. Cumhuriyet, tarikat ve cemaatleri karalayarak “Bin FETÖ geliyor uyarısı sürüyor” haberiyle vatandaşları tarikat ve cemaatlere karşı kışkırtarak 28 Şubat sürecindeki manşetlerini tekrarladı.

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TARİKAT VE CEMAAT KORKUSU

Okuyucularına 28 Şubat döneminde olduğu gibi tarikat ve cemaatleri kötüleyerek laiklik ve rejim vurgusu yapan Cumhuriyet, “21. yüzyıl tehditi: kapalı cemaatler” haberiyle vatandaşlarda tarikat ve cemaatlere karşı olumsuz bir bakış oluşturmaya çalıştı. Şehirlerararsı otobüslerde namaz saatlerine göre mola verilmesi uygulamasını da hedef alan Cumhuriyet, “Fetva iktidarı” manşetini kullandı. Gazete, 28 Şubat sürecindeki yalan ve algı performansını aratmayan şu haberleri de yaptı; “Tarikatların katli vacip gerçekleri, Saray her adımda Erbaş’ı kullanıyor, Laik hukuk devletine bir darbe daha, Diyanet’e yeni bir misyon yükleniyor, Aileler tarikatların elinde, Çağdaş eğitim kimlere teslim, Dini dernekler paralel yapıdır, Dinci dernekler ülkeyi sardı.”

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Şeriat manşetleri sahneye sürüldü

Cumhuriyet gazetesinin 28 Şubat özlemi içeren manşetleri gibi Sözcü gazetesi de aynı doğrultuda haberler yayınladı. Vatandaşın kafasında rejim tehlikede algısı oluşturmak için laiklik vurgusu yapan haberlere imza atan Sözcü, “Şeriat devleti mi düşünülüyor” manşetini attı. Zihinindeki 28 Şubat özlemini dışa vuran Sözcü, manşetinden “Halen faaliyette olan cemaat ve tarikatlar kapatılsın” çağrısında bulunarak post-modern darbe haberlerini tekrarladı. 28 Şubat darbesini de savunmaktan geri kalmayan Sözcü, “28 Şubat hükümete değil irticaya karşı yapıldı diyerek” darbeyi meşrulaştırdı. Gazete, Adıyaman Üniversitesi’nde yapılan bir konferansta ilahi söylenmesini “Üniversite kampüsünde zikir” başlığıyla haberleştirdi. Sözcü yakın zamanda “Laiklikte inat ediyoruz, asla vazgeçmeyeceğiz, Atatürk’ü anmayan Diyanet protokolde hızla yükseliyor” manşetlerini de attı.

Atila Sertel

Ayşenur Arslan

Yine laiklik yalanları

Halk TV sunucu Ayşenur Arslan, İslam’ı ve Müslümanları hedef aldı. Arslan, “Fakirlerin yatırım aracı; ahiret, cennet, sabır. Onlar da öbür dünyaya yatırım yaptıklarını düşünüyorlar” ifadeleriyle inançlarla alay etti. Arslan’ın konuğu olan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel ise, “Camide tesbih çekerken bile euro, dolar diye çekmiyorlarsa adım Atilla Sertel değil. Arada altın da olabilir. Ama euro, dolar diye çok çeken var” dedi. Yeni anayasa çalışması ile laikliğin kaldırılacağını söyleyerek 28 Şubat söylemlerini tekrarlayan Arslan, “Laiklik sözcüğünü günde 100 kere söylememiz lazım. Çünkü unutuluyor. Laiklik, laiklik, laiklik! Beyefendilerin arzu ettiği bu. Şimdi diyorlar ki bir kesime; laiklik şimdi kaldırılacak ya da yok edilecek” demişti.

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Can Ataklı

Fikri Sağlar

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