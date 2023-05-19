O gece cam çerçeve yumrukladı

Seçim gecesi alınan sonuçlar üzerine Kemal Kılıçdaroğlu’nun cam çerçeve kırdığını, kapıları ve duvarları yumrukladığını söyleyen Sefa, üç önemli isimle yaptığı konuşmaları paylaştı. Sefa çektiği videoda, “O gecenin şahidi olan birileri tarafından arandım. Uzun detaylı bir şekilde görüştük. Kamuoyunun güvendiği, sevdiği, bildiği isimler bu isimler. Kemal Kılıçdaroğlu’na tam bir tezgah kurulmuş. Tam bir ihanet edilmiş, görüştüğüm kişiler de aynen benim ifade ettiğim gibi söylediler.” dedi.