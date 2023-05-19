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O gece cam çerçeve yumrukladı

Fetullahçı yapının kara propaganda merkezi olarak hareket eden ve Fuat Avni olarak bilinen Said Sefa, sosyal medya üzerinden bir video paylaştı.

Haber Merkezi
04:00 . 19/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Said Sefa.

Said Sefa.

Seçim gecesi alınan sonuçlar üzerine Kemal Kılıçdaroğlu’nun cam çerçeve kırdığını, kapıları ve duvarları yumrukladığını söyleyen Sefa, üç önemli isimle yaptığı konuşmaları paylaştı. Sefa çektiği videoda, “O gecenin şahidi olan birileri tarafından arandım. Uzun detaylı bir şekilde görüştük. Kamuoyunun güvendiği, sevdiği, bildiği isimler bu isimler. Kemal Kılıçdaroğlu’na tam bir tezgah kurulmuş. Tam bir ihanet edilmiş, görüştüğüm kişiler de aynen benim ifade ettiğim gibi söylediler.” dedi.

KAVGA ÇIKMIŞ

İhanet içinde oldukları isimleri paylaşan Sefa “Bilişim ekibi CHP Genel Merkezi’nde çalışıyor. 80 kişilik bilişim ekibi verileri giriyor. Bülent Tezcan, Onursal Adıgüzel, Tuncay Özkan’a bağlı ekip veri akışını kesiyor. Kesildikten sonra Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’la bu isimler arasında ciddi anlamda kavga çıkıyor. Genel Merkez’de birbiriyle kavgalı hale geliyorlar. Bazı CHP’li gazetecilerin belediye başkanlarına neler yaptığını bilseydiniz, dedikleri olay bu olay.” dedi.




#FETÖ
#Said Sefa
#Kemal Kılıçdaroğlu
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