O hesabın izi Birgün’de bulundu

FETÖ’nün yeni fuatavnisi olan sosyal medya hesabı “‘Kaç Saat Oldu?” ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformlarında Fethullahçı Terör Örgütü adına propaganda yapan ‘Kaç Saat Oldu?’ isimli FETÖ hesabının yöneticileri hakkında operasyon için düğmeye basıldı. Soruşturma kapsamında E.B. İstanbul’da, hesabın bir başka yöneticisi olduğu iddia edilen bilişim ve yazılım şirketi sahibi ve aynı zamanda Bylock kullanıcısı olan H.S.P. ise Tokat’ta gözaltına alındı.

BİRGÜN GAZETESİ ESKİ YÖNETİCİSİ KULLANMIŞ

Gözaltında bulunan E.B. ifadesinde ‘Kaç Saat Oldu?’ isimli twitter hesabını Birgün Gazetesi eski yöneticisi ve halen yazarı olan Barış İnce’ye devrettiğini söyledi. E.B ifadesinde şöyle devam etti: “Facebook olarak E.B. profil isimli url uzantısını hatırlamadığım 2012 yılında açtığım sayfam vardı. Bu hesap üzerinden yeni sayfa olarak ‘Kaç Saat Oldu’ isimli, www.facebook.com/kacsaatoldu url link adresli sayfayı hatırlamadığım tarihte açtım.

TWİTTER’I 2013’TE AÇTIM

Twitter hesabı olarak; ‘Kaç Saat Oldu?’ /@kacsaatoldunet isimli hesabı 2013 yılında açtım. 2017 yılı mayıs ayına kadar kullandım. Bu tarihe kadar tüm paylaşımlar tarafımdan yapıldı. 2017 yılı mayıs ayında Barış İnce isimli şahsa bu hesabı devrettim. Barış İnce isimli şahsı Birgün isimli gazeteden tanırım. Kendisiyle sosyal medya üzerinden tanışırım. Yazıları sebebiyle sosyal medyadan takip ettim ve köşe yazlarını ‘Kaç Saat Oldu?’ /@kacsaatoldunet hesabım üzerinden paylaştım. İleriki aşamalarda beni gazeteye davet etti. Kendisinin orada gazete idari işler müdürü olarak çalıştığını biliyorum.

REKLAM

4 BİN TL’YE SATTIM

Birgün gazetesinin çıkardığı Bavul isimli derginin reklamını hesabımdan yapmak konusunda anlaştık. Hatta www.birgün.net isimli sitede hesabımın popüler olmasından kaynaklı bir röportaj yapılıp yayınlanmıştı. Barış İnce isimli bu arkadaşa takipçi sayım bir hayli fazla olduğu için onun talebi ile bir arkadaşına devretmek üzere 4 bin TL karşılığında, ücretini elden teslim alarak sattım. Yani tüm bilgilerini şifresiyle birlikte Mecidiyeköy’de Birgün Gazetesi’ne yakın bir kafede verdim.”

ALMANYA’YA KAÇMIŞ

E.B.’nin ‘Kaç Saat Oldu?’ isimli hesabı devrettiğini belirttiği Barış İnce’nin 11 Mart günü yurtdışına çıktığı ve bir süredir Almanya’da yaşadığı, ‘Kaç Saat Oldu?’ oldu hesabını halen İnce tarafından yönetildiği değerlendiriliyor.