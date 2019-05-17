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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

O hırsıza 42 yıl istendi

FETÖ’nün 2010 komiserlik sınavı hırsızlarına yönelik 76 ilde eş zamanlı olarak bin 112 şüpheliye düzenlenen dev operasyonun davaları açılmaya başlandı.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ankara Başsavcılığı’nca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun koruma amiriyken 2017 yılında görevden uzaklaştırılan Bilal U. hakkında, “FETÖ üyesi olmak, resmi evrakta sahtecilik ve kamu kurum ve kuruluşları aleyhine dolandırıcılık” suçlarından 19.5 yıldan 42.5 yıl hapis talebiyle iddianame düzenlendi. FETÖ ile hiçbir ilgisinin olmadığını savunan şüpheli sınavı kendi gayretiyle kazandığını iddia etse de, sınav öncesinde diğer şüphelilerle irtibatlı olduğu belirlenen Bilal U.’nun mahkeme tarafından iptal edilen 13 sorunun 12’sine de doğru cevap verdiği tespit edilmişti.

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