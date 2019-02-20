O imama 15 yıl hapis

15 Temmuz darbe girişimi sonrası KHK ile kapatılan Arifler Alevi Bektaş Derneği ve Haydariye Alevi Bektaşi Dernekleri kurucu üyesi Ahmet Zengin hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Zengin’in ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçu kapsamında 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.

ANADOLU YAPILANMASI ORTALAMA 100 KİŞİDEN OLUŞUYOR

Arslan hakkında ifade veren örgüt üyesi itirafçı Oğuzhan İnce şunları söyledi: “FETÖ’nün İstanbul Anadolu yakasındaki Alevi yapılanması ortalama 100 kadar kişiden oluşmaktadır benim bildiğim kadarıyla. Ben Ahmet Zengin’le Arifler Derneği’nde tanıştım. Bu dernek FETÖ’yle bağlantılı bir dernektir. Bu dernek Alevi Derneği olduğu için örgüt evlerinde kalan sayısı bir kişi kadar olabiliyordu.

‘FETÖ TARAFINDAN SEÇİLDİ’

Ahmet, FETÖ tarafından seçilmiş bir kişidir bu derneğe gelen alevi kökenli kişileri örgüte kazandırmak için faaliyetlerde bulunuyordu. Cemaat içinde alevi olan uzun yıllar küçüklükten bu yana cemaat içerisinde kalıp alevilikten uzaklaşıp Sunni olarak yaşayan Aleviler de bulunmaktadır.”