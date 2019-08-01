O imzacılar bu yıkımı savundu

PKK militanlarının, hemen hemen her apartmanı EYP ile tuzaklamış ve mahalleleri yerle bir etmişti.

Doğu ve Güneydoğu’da bir çok il ve ilçede binlerce hendekler açıp barikatlar kurularak burular el yapımı patlayıcılarla döşenmişti. 400 bin vatandaşın göç ettiği mahalleleri teröristlerden temizlemeye çalışırken 793 asker ve polis memuru şehit düşmüştü.

YERLE BİR ETTİLER

Yeni Şafak, operasyonun yaşandığı günlerde Nusaybin, Silvan, Cizre ve Diyarbakır’a giderek yaşananları yerinde incelemişti. PKK militanlarının, hemen hemen her apartmanı EYP ile tuzaklamış ve mahalleleri yerle bir etmişti. Neredeyse adım atacak yerin olmadığı bölgelerde vatandaşlar canını kurtarmak için eşyalarını dahi almadan ilçelerden kaçmıştı. Operasyonlar bittikten sonra dahi döşenen patlayıcılar nedeniyle aylarca vatandaşların bölgeye girişine izin verilmemişti. Terör örgütünün sebep olduğu büyük yıkım Yeni Şafak’ın objektifleri tarafından işte böyle görüntülenmişti