O polis şefleri gözaltında

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmanın Emniyet ayağında çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Ankara Emniyeti’nde davanın gizli tanığı Serdar Sertçelik’ten eski ve görevdeki bakanlar ile aktif görevdeki bürokratlar aleyhine ifade vermesini istedikleri gerekçesiyle açığa alınıp evlerinde arama yapılan 3 üst düzey polis müdürü ve 1 komiser dün gözaltına alındı.

SES KAYITLARI ÇIKTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ve kamuoyunda Ayhan Bora Kaplan suç örgütü olarak bilinen silahlı suç örgütü ile ilgili soruşturmada, hakkında müebbet hapis talebiyle dava açılan firari sanık Serdar Sertçelik'in medyaya yansıyan ses kayıtlarıyla ilgili geçtiğimiz günlerde yeni soruşturma başlatılmıştı. Suç örgütü ile ilgili iddialarda adı geçen ve Ayhan Bora Kaplan'ın avukatı ile buluştukları iddia edilen Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ve komiser Ufuk Gültekin geçen hafta görevden uzaklaştırıldı.

KÜLLİYE'DE HAREKETLİ SAATLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kuklayı da kuklayıcıyı da biliyoruz” dediği Ayhan Bora Kaplan soruşturması ve 4 Emniyet personelinin görevden alınması tartışmaları sürerken, önceki gece başkentte hareketli saatler yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u Külliye'ye çağırdı. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden sonra herhangi bir açıklama yapılmadı.

ARAMA SONRASI JET GÖZALTI

Önceki gün evlerinde arama yapılan ve dijital materyallerine el konulan 4 polis, dün akşama doğru gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada “Gizli tanık S.S.’nin (Serdar Sertçelik) ifadesinde geçen iddialarla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görev yapan 4 kamu görevlisi hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı icra edilmiştir. Soruşturma işlemleri titizlikle yürütülmektedir” denildi. Mülkiye Başmüfettişliğince emniyet görevlileri hakkında “suç işlemek için anlaşmak”, “adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs”, “görevi kötüye kullanmak” ve “suçluyu kayırmak” suçlarından inceleme sürüyor. Dijital ve diğer materyaller de inceleniyor.

Serdar Sertçelik

Gözaltında kimlerle görüştürüldü

Davanın en kritik isimlerinden olan ve dosyada “M7” kod adı verilen gizli tanık Serdar Sertçelik yurt dışına kaçtıktan sonra, soruşturmayı yürüten Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile ilgili şok iddialarda bulunmuştu. Tehdit edilerek zorla gizli tanık yapıldığını savunan Sertçelik, Organize Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ile yaptığı telefon görüşmesinin ses kaydını yayınladı. Kendisi üzerinden komplo kurulmaya çalışıldığını anlatan Sertçelik, eski bakanlar Abdulhamit Gül ve Bekir Bozdağ, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hasan Doğan, Mücahit Aslan ve Bilal Aslan'ın dosyaya eklenmeye çalışıldığını ileri sürdü. Sertçelik, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin “Temiz Eller Operasyonu” adını verdikleri bu operasyonla, kendisi üzerinden darbe yapılmaya çalışıldığını öne sürdü.

Son gözaltılarla, Sertçelik’in gözaltındayken kimlerle görüştürüldüğü, elektronik kelepçeyle nasıl rahat rahat dolaştığı, nasıl kaçtığı, bazı siyasetçi ve bürokratların neden dosyaya eklenmeye çalışıldığı sorularına yanıt aranıyor.











