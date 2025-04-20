O teknenin hikayesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas cezaevinden tahliye oldu. Doğum günü olan 5 Nisan tarihinde cezaevinde bulunan Abbas için Can Bonomo ve Bülent Şakrak gibi isimlerin aralarında olduğu pek çok ünlü, sosyal medyada doğum günü videosu paylaşmış, bu video da CHP’nin yayın organı Halk TV’de haber olmuştu. Yakın arkadaşlarının Abbas’ı çok özlediğine işaret edilen haberde, “Instagram’da, X’te paylaşımlarını sürdürüyor. Sizi unutturmuyorlar, suçsuz olduğunuzu bağıran, öyle ifade eden pek çok yakınınız var. Gerçekten yalnız değilsiniz” ifadeleri yer almıştı. Soruşturmanın başında Murat Abbas için hatırı sayılır sözler sarfeden pek çok muhalif, “etkin pişmanlık” durumunun ardından ağız değiştirdi.





“İŞLEYİŞİ, MALİ YAPIYI BİLMEZ” İDDİASI

Abbas’ın görevinin sembolik olduğunu belirten Gazeteci Nevşin Mengü, “İBB Kültür’ün başına gelmişti, etkin pişmanlık falan bilemiyorum ne kadar İBB’nin işleyişi, mali konularla ilgili ne kadar bilgisi vardır, ne kadar inisiyatif sahibidir, o konuyla ilgili de benim kuşkularım var. Biraz da sembolikti görevi benim hatırladığım kadarıyla” ifadelerini kullandı.

Abbas’ın etkin pişmanlıktan yararlanıp ifade verdiğini belirten Gazeteci Murat Ağırel de “Ancak savcılık bunu yeterli görmeyip tutukluluğun devamını istemiş. Çıkarıldığı mahkeme etkin pişmanlıktan faydalanmaya yarar nitelikte ifade verdiği gerekçesiyle savcılığın tutukluluk halinin devamına ilişkin talebin reddine karar verip adli kontrol lehine tahliye etmiş” mesajını paylaştı.

Bu paylaşımın altına yapılan yorumlar da dikkat çekti. Abbas’ı “AKP döneminden gelen” olarak nitelendiren paylaşımların yanı sıra “Günlerdir Özgür Özel hapisteki kadınlardan bile tehditle tanık yaratılmaya çalışıldığını anlatıyor. Bu açıklamayı ne şekilde yorumlamak doğru olur emin olamadım. Kendilerine yeni tanık mı buldular demek oluyor?” yorumları yapıldı. Etkin pişmanlık meselesini itibarsızlaştırma yarışına giren bazı isimler de “Bu dosyada tutuklu bulunanların yakınları, bu olayı içeridekilere anlatsın. ‘Etkin pişmanlıktan yararlanıp ifade verseniz bile savcı etkin pişmanlıktan yararlandırmıyor’ desinler. Böylece kimse çözülmez içeride, çok iyi olmuş bu olay” yorumları yaptı.





Ongun ve Bağdatlı o teknede

Yeni Şafak, yurt dışına çıkoş yasağuylla ev hapsi uygulanan Abbas’ın savcılık ifadesinde dikkat çektiği teknenin peşine düştü. O teknede Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ile Emrah Bağdatlı’nın tatil fotoğrafları medyaya yansımıştı. Abbas, fotoğraflardaki teknenin Kültür A.Ş. çalışanı Barış Kılıç’a ait olabileceğini söyledi. Barış Kılıç’ın ismi milyonluk transferlerde de geçiyor. İddialara göre Murat Ongun ve İBB Meclis İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı Ertan Yıldız, Dijital Müze Projesi'nde çalışan bir firmadan 13 milyon 250 bin lira istedi. Bu para transferini Barış Kılıç’ın gerçekleştirdiği ifade edildi.



