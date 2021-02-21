O vekil Dirayet Taşdemir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK kamplarının bulunduğu Gara’ya giden HDP’li vekilin Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu açıkladı. Soylu, Gara’ya giden başka HDP’li vekiller de olduğunu bildiklerini söyledi. A Haber canlı yayınında konuşan Soylu, Taşdemir’in Gara’da 2019 sonrası görüldüğünü kaydederek şöyle devam etti:

TESLİM OLAN PKK’LI TEŞHİS ETTİ

2017 yılında terör örgütüne katılan bir kişi bundan yaklaşık kısa bir süre önce bizim iknamız sonucu Türkiye’ye teslim oldu. Ailesinin de katkısı oldu. Bunlar geldikleri zaman, terör örgütünün en büyük korkusu bunlarla yapmış olduğumuz mülakatlardır.

OYNAT 00:26 İçişleri Bakanı Soylu: Karayılan ile ilgili verdiğimiz sözü yerine getireceğiz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber kanalında gündeme dair soruları yanıtladı. Terörist Murat Karayılan ile ilgili söylediği sözler kendisine hatırlatılan Bakan Soylu, 'Şunu milletimiz bilsin. Sayın Cumhurbaşkanımızın yönettiği Türkiye'de imkansız diye birşey yoktur. Biz Karayılan ve diğerleriyle ilgili verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Bu mülakatların içerisinde, tespit ettiğimiz bir süreç oluştu. 2017 yılında bu ilk önce Nusaybin ve Kızıltepe’ye geliyor. 2017’nin başında sosyal medyadan sosyal medyadan tanıştığı birinin kendisini ikna etmesiyle terör örgütüne katılmayı kabul ediyor. Ardından hemen kendisine hemen bir telefon numarası veriliyor. Kendisine verilen telefon numarası veriliyor O da Siirt eski Milletvekili Hatice Kocaman. Onun yol göstermesiyle beraber terör örgütüne katılıyor. Bazen Gara’ya bazen Mahmur’a gidiyor. En nihayetinde 2019 sonrası Gara’ya gidiyor. Ve ne kadar kaldığını söyledikten sonra yanındaki ‘bunu tanıdın mı’ diyor. Orada HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir var.

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