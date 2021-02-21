Gündem O vekil Dirayet Taşdemir
ANKARA

O vekil Dirayet Taşdemir

O vekil Dirayet Taşdemir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 16 şehit verdiğimiz Gara’ya giden HDP’linin Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu açıkladı. Gara’ya giden başka HDP’li vekiller de olduğunu belirten Soylu, Taşdemir ile ilgili bilgiyi, ikna edilerek teslim olan bir PKK’lıdan aldıklarını kaydetti. Terörist, Taşdemir’i Gara’da 2019 sonrasında görmüş.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Soylu
İçişleri Bakanı Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK kamplarının bulunduğu Gara’ya giden HDP’li vekilin Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu açıkladı. Soylu, Gara’ya giden başka HDP’li vekiller de olduğunu bildiklerini söyledi. A Haber canlı yayınında konuşan Soylu, Taşdemir’in Gara’da 2019 sonrası görüldüğünü kaydederek şöyle devam etti:

TESLİM OLAN PKK’LI TEŞHİS ETTİ

2017 yılında terör örgütüne katılan bir kişi bundan yaklaşık kısa bir süre önce bizim iknamız sonucu Türkiye’ye teslim oldu. Ailesinin de katkısı oldu. Bunlar geldikleri zaman, terör örgütünün en büyük korkusu bunlarla yapmış olduğumuz mülakatlardır.

İçişleri Bakanı Soylu: Karayılan ile ilgili verdiğimiz sözü yerine getireceğiz
OYNAT 00:26
İçişleri Bakanı Soylu: Karayılan ile ilgili verdiğimiz sözü yerine getireceğiz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber kanalında gündeme dair soruları yanıtladı. Terörist Murat Karayılan ile ilgili söylediği sözler kendisine hatırlatılan Bakan Soylu, 'Şunu milletimiz bilsin. Sayın Cumhurbaşkanımızın yönettiği Türkiye'de imkansız diye birşey yoktur. Biz Karayılan ve diğerleriyle ilgili verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın.' ifadelerini kullandı.

Bu mülakatların içerisinde, tespit ettiğimiz bir süreç oluştu. 2017 yılında bu ilk önce Nusaybin ve Kızıltepe’ye geliyor. 2017’nin başında sosyal medyadan sosyal medyadan tanıştığı birinin kendisini ikna etmesiyle terör örgütüne katılmayı kabul ediyor. Ardından hemen kendisine hemen bir telefon numarası veriliyor. Kendisine verilen telefon numarası veriliyor O da Siirt eski Milletvekili Hatice Kocaman. Onun yol göstermesiyle beraber terör örgütüne katılıyor. Bazen Gara’ya bazen Mahmur’a gidiyor. En nihayetinde 2019 sonrası Gara’ya gidiyor. Ve ne kadar kaldığını söyledikten sonra yanındaki ‘bunu tanıdın mı’ diyor. Orada HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir var.

İçişleri Bakanı Soylu: Eren'i şehit edenleri mezarının başına asmak ahdımdı
OYNAT 00:51
İçişleri Bakanı Soylu: Eren'i şehit edenleri mezarının başına asmak ahdımdı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber kanalında gündeme dair soruları yanıtladı. Bir ahdının olduğunu ve onu gerçekleştiremediğini dile getiren Bakan Soylu, 'Eren'i şehit edenleri Eren'in mezarının başındaki ağaca asmak ahdımdı. Ama olmaz dedik, geçtik. Hepsinin yakaladık ve bitirdik.' şeklinde konuştu.
Abone Ol Google News
Kritik 3 puan

Kritik 3 puan

Galatasaray, Alanya'dan 3 puanla döndü.
Kısıtlanamayanlar

Kısıtlanamayanlar

​Güzel havayı görenler Ortaköy'e akın etti.
Garaya gidenHDPli ismi açıkladı

Gara'ya giden
HDP'li ismi açıkladı

Bakan Soylu gündeme dair soruları yanıtladı.
Hakk'a yürüdü

Hakk'a yürüdü

Muhammed Emin Saraç hoca vefat etti.
ABD donuyor

ABD donuyor

​Başkan Biden Teksas'ta 'büyük felaket' ilan etti.
Türkiye'de üretildi!

Türkiye'de üretildi!

Beyoğlu yeni araçlar ile 'Kademe' atladı.

Müttefiklerimizden<br>net tutum bekliyoruz

Müttefiklerimizden
net tutum bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Gara tepkisi.
Başardık

Başardık

​12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.
Muğla'da deprem

Muğla'da deprem

​AFAD, sosyal medya hesabından duyurdu.

Bilanço belli oldu

Bilanço belli oldu

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.
İntihar etti

İntihar etti

​Polis memuru Erkan Gökteke'yi şehit etmişti.
Penaltı isyanı

Penaltı isyanı

​Hakem 'Devam' dedi, sosyal medya karıştı.
Şehirde panik

Şehirde panik

Mutasyonlu virüs şüphesiyle giriş çıkışlar kapatıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.