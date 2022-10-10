Öcalan'a özgürlük sloganları atan HDP'lilere Türk Tabipler Birliği'nden destek

CHP'lilerin Şemdinli'de doktora saldırmasına sessiz kalan TTB, Öcalan'a özgürlük sloganı atan HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik'e sahip çıktı. Teröre açıktan desteğini her fırsatta dile getiren TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, PKK destekçilerine bir kez daha arka çıktı. TTB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada terör destekçisi Eksik'e işkence yapıldığı iddia edildi.

'YAPILAN İŞKENCEDİR'

TTB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Meslektaşımız ve Iğdır Milletvekili Habip Eksik'e yapılan işkencedir. İşkenceyi sıradanlaştıran cezasızlık uygulamalarının önüne geçmek, etkili bir soruşturma ve sorumlulara gerekli yaptırımlarla mümkündür. Meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz".

Terörle arasına mesafe koyamayan TTB'ye sosyal medyadan tepkiler ise sürüyor.

REKLAM

GÜNDEM Türk Tabipleri Birliği'nden doktora saldıran CHP'li Ethem Karakoç'a tek kelime tepki gelmedi

GÜNDEM Tabipleri Birliği Başkanı PKK paçavrasında TURKOVAC’ı kötüledi