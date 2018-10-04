Öcalan’ın avukatlarına AİHM’den ret

AİHM, terörist başı Öcalan’ın avukatlığını yapanların geçici süreyle men edilmesine karşı yapılan başvuruyu, açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez buldu. PKK elebaşı Abdullah Öcalan’la görüşen başvurucuların daha sonra yaptıkları basın toplantılarının kamuoyunu bilgilendirme amacı taşımadığını belirleyen AİHM, bunun Öcalan’ın PKK’nın izlemesi gereken stratejiyle ilgili değerlendirmelere dönüştüğünü tespit etti. Yasaklama kararının, terörist başı Öcalan ile PKK arasındaki iletişimi engelleme amacı güttüğü, bunun zorunlu bir toplumsal ihtiyaca cevap verdiği belirtildi.