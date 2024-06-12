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Ödeme yok tehdit var

Özel Halk Otobüsü esnafının 3,5 milyar TL’lik alacağını ‘Sıfırı tükettik’ diyerek ödemeyen İBB yönetimi, şoförleri tehdit etti. Otobüslerdeki şoför ekranına gönderilen uyarı yazısında basına konuşmak yasaklandı. Yazıda, "Kurumumuzun bilgisi olmadan basın görevlilerine mülakat/röportaj verilmemesi gerekmektedir" denildi.

Neslihan Önder
04:00 - 12/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 02:28 - 12/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Özel halk otobüsü sahibi 3 bin 41 esnafa 5 aydır alacaklarını ödemeyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), haklarını arayanlara da gözdağı veriyor. Geçtiğimiz salı günü Fatih Saraçhane'deki belediye binası önünde toplanarak 3,5 milyar TL'yi aşan borçlarını isteyen esnafa bu kez üstü kapalı tehditle basına röportaj vermek yasaklandı. Esnafı susturmak isteyen İBB'ye bağlı İETT, otobüs içerisinde bulunan ekranlara uyarı gönderdi.

RÖPORTAJ İÇİN İZİN İSTEYİN

Merkezden gelen “yeni mesaj” başlığıyla tüm özel halk otobüslerine gönderilen yazıda, "Kurumumuzun bilgisi olmadan basın görevlilerine mülakat/röportaj verilmemesi gerekmektedir" denildi. Uyarıların okunduğu bilgisi alınması için onay ibaresi eklendi. İBB, geçtiğimiz yıl da haklarını aramak için sokağa çıkan otobüs esnafına binlerce bilet değerinde ceza kesmişti.

OTOBÜS ESNAFI İSYANDA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden 5 aydır alacaklarını temin edemeyen özel halk otobüsü esnafı, pazartesi günü belediye binası önünde eylem düzenledi. Yeni Şafak’ın ortaya çıkardığı İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar’ın, “Seçim döneminde çok ciddi borç yaptık. Kısaca sıfırı tükettik” itirafı üzerine, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na seslenen esnaf “Konsere var da bize niye yok? Biz de sıfırı tükettik, eksiye geçtik” diye isyan etti.



#İETT
#İBB
#Ekrem İmamoğlu
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