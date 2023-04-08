ODTÜ’de online sınava girecek başörtülülere ‘28 Şubat’ yaptırımı: Kulaklarınız görünsün

ODTÜ'de skandal başörtüsü kararı.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde uzaktan eğitim döneminde yapılan online sınavlarda skandal bir karara imza atıldı. 28 Şubat döneminde başörtülü öğrencilerin maruz kaldığı yaptırımlara benzer bir şekilde alınan karar gereği yapılan online sınavlarda başörtülü öğrencilerden başlarını kısmen açmaları istendi.
28 Şubat'ı zihniyeti yine sahnede
Skandal karara ODTÜBİRDER tepki gösterdi
Online sınavlar için başörtülü öğrencilere yönelik alınan skandal kara ODTÜBİRDER sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Paylaşımda, "ODTÜ’de 2023 yılında, başörtüsü sorunu kalmadı dediğimiz bir dönemde, online sınavda başörtüsü yasağı! Herhangi bir dinsel sembolün başta olamayacağını dikte ederek, aba altından başörtüsüne gösterilerin sopayı şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.