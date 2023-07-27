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ODTÜ'lü sapkınlardan mezuniyet töreninde LGBT provokasyonu: Üniversite yönetiminin soruşturma başlatması bekleniyor

Uşak Üniversitesi'nde yaşanan skandalın ardından bu kez Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) mezuniyet töreninde tüm yasaklara rağmen provokatör bir grup öğrenci tarafından, LGBT sapkınlığının sözde bayrağı açıldı. Skandalın ardından sosyal medyadan tepki üstüne tepki yağdı. Sosyal medya kullanıcıları, üniversite yönetimine 'Bu provokasyon cezasız mı kalacak' diyerek çağrıda bulundu. ODTÜ yönetiminin olayla ilgili harekete geçerek soruşturma başlatması bekleniyor.

10:05 . 27/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Provokatörler, geçit töreni sırasında LGBT paçavrasını böyle açtı.

Provokatörler, geçit töreni sırasında LGBT paçavrasını böyle açtı.

Uşak Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde sahneye çıkan bir kız öğrenci, merdivenlerden inerken beline sakladığı LGBT paçavrasını açarak provokasyon yapmış, üniversitesi yönetimi öğrenci hakkında soruşturma başlatmıştı.

Benzer bir olay dün Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) mezuniyet töreninde yaşandı.



ODTÜ Rektörlüğü, mezuniyet töreninde taşınacak mesajların 'Cumhuriyetin 100. yılı' temasına uygun olması şartı getirdi. Yine rektörlük tarafından mezuniyet töreninde yürüyüş yapan öğrenciler Türk Bayrağı, yabancı öğrencilerin ülkelerinin bayrakları ve ODTÜ flaması dışında herhangi bir bayrak taşıyamayacak kararı alındı.

Kurallar hiçe sayıldı

Tören için alınan kararları hiçe sayan provokatörler, sapkınlığın sözde bayrağı olarak adlandırılan LGBT paçavrasını geçit töreni sırasında açarak provokasyona kalkıştı. Yaşanan skandalın ardından sosyal medyadan tepki üstüne tepki yağdı.

ODTÜ yönetimine çağrı: Harekete geçin

  • Sosyal medya kullanıcıları, üniversite yönetimine 'Bu provokasyon cezasız mı kalacak, harekete geçin' diyerek çağrıda bulundu. ODTÜ yönetiminin skandal olayla ilgili harekete geçerek soruşturma başlatması bekleniyor.

#ODTÜ
#LGBT
#mezuniyet töreni
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