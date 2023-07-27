ODTÜ'lü sapkınlardan mezuniyet töreninde LGBT provokasyonu: Üniversite yönetiminin soruşturma başlatması bekleniyor

ODTÜ Rektörlüğü, mezuniyet töreninde taşınacak mesajların 'Cumhuriyetin 100. yılı' temasına uygun olması şartı getirdi. Yine rektörlük tarafından mezuniyet töreninde yürüyüş yapan öğrenciler Türk Bayrağı, yabancı öğrencilerin ülkelerinin bayrakları ve ODTÜ flaması dışında herhangi bir bayrak taşıyamayacak kararı alındı.