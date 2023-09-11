Ödüllü Şehir Kütüphanesi

Birbirinden önemli eserleri kente kazandıran Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en büyük kütüphanelerinden birini Atakum ilçesinde inşa ediyor. Eski Türk-İş Eğitim Merkezi’nin bulunduğu alanda yapımı süren Şehir Kütüphanesi, 525 bin kitap kapasitesi, konsepti ve zengin içerikleriyle her yaş grubundan insana hizmet veren bir yaşamsal mekan haline gelecek. 2 bin 365 metrekare ticari alan, 27 bin 570 metrekare inşaat alanı, 167 araçlık otopark, 1098 oturma kapasitesine sahip olacak kütüphane mimarisiyle de dikkat çekecek.

Avrupa’nın en iyi kamu mimarisi ödülü aldı

Şehir Kütüphanesi projesi, bu ay İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen 2023 International Property Awards (Avrupa Gayrimenkul Ödülleri) Yarışması’nda ‘Avrupa’nın en iyi kamu binası mimarisi’ ödülünü aldı. Şehir Kütüphanesi projesi, küresel ölçekte düzenlenecek büyük finalde ‘Avrupa kamu binaları’ kategorisinde yer alacak. Yeni nesil modern kütüphane, sadece kitap alanı değil, her türden içeriğe sahip ve her yaş grubundan insana açık, yaşayan ve hizmet veren bir mekan olacak. Proje, verimli çalışma alanları, sağladığı teknolojik altyapıyla da öğrenme şekillerine farklı bir boyut getirecek.

‘Dünyadaki örneklerinin en iyisi’

Şehir Kütüphanesi inşaatının hızla sürdüğünü belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Türkiye’nin en fonksiyonel hatta şehir kütüphanelerinde dünyadaki örneklerinin en iyisini yapıyoruz. Yeni neslin ihtiyaçlarına uygun ve her yaştan insanımızın istifadesine sunacağımız Şehir Kütüphanemizin inşaatı tüm hızıyla sürüyor. İnovatif tasarımı, işlevselliği ve estetik çekiciliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekecek kütüphanemizi hizmete açacağımız günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Avrupa'nın en iyi yapı projelerini ve tasarım firmalarını onurlandırmak için gerçekleştirilen bir etkinlik olan Avrupa Gayrimenkul Ödülleri Yarışması’nda Şehir Kütüphanesi’nin projesinin Avrupa’nın en iyi kamu binası mimarisi ödülünü alıp finale kalması bizi ayrıca gururlandırdı” dedi.



