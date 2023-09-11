|
Gündem

Ödüllü Şehir Kütüphanesi

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve Türkiye’nin en büyük kütüphanelerinden biri olacak Şehir Kütüphanesi’nin inşaatı devam ediyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 2023 International Property Awards (Avrupa Gayrimenkul Ödülleri) Yarışması’nda ‘Avrupa’nın en iyi kamu binası mimarisi’ ödülünü alan projenin inşaatının hızla bitirileceğini belirterek “Türkiye’nin en fonksiyonel hatta şehir kütüphanelerinde dünyadaki örneklerinin en iyisini yapıyoruz” dedi.

Haber Merkezi
15:01 . 11/09/2023 Pazartesi
Diğer
Ödüllü Şehir Kütüphanesi

Ödüllü Şehir Kütüphanesi

Birbirinden önemli eserleri kente kazandıran Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en büyük kütüphanelerinden birini Atakum ilçesinde inşa ediyor. Eski Türk-İş Eğitim Merkezi’nin bulunduğu alanda yapımı süren Şehir Kütüphanesi, 525 bin kitap kapasitesi, konsepti ve zengin içerikleriyle her yaş grubundan insana hizmet veren bir yaşamsal mekan haline gelecek. 2 bin 365 metrekare ticari alan, 27 bin 570 metrekare inşaat alanı, 167 araçlık otopark, 1098 oturma kapasitesine sahip olacak kütüphane mimarisiyle de dikkat çekecek.

Avrupa’nın en iyi kamu mimarisi ödülü aldı

Şehir Kütüphanesi projesi, bu ay İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen 2023 International Property Awards (Avrupa Gayrimenkul Ödülleri) Yarışması’nda ‘Avrupa’nın en iyi kamu binası mimarisi’ ödülünü aldı. Şehir Kütüphanesi projesi, küresel ölçekte düzenlenecek büyük finalde ‘Avrupa kamu binaları’ kategorisinde yer alacak. Yeni nesil modern kütüphane, sadece kitap alanı değil, her türden içeriğe sahip ve her yaş grubundan insana açık, yaşayan ve hizmet veren bir mekan olacak. Proje, verimli çalışma alanları, sağladığı teknolojik altyapıyla da öğrenme şekillerine farklı bir boyut getirecek.

‘Dünyadaki örneklerinin en iyisi’

Şehir Kütüphanesi inşaatının hızla sürdüğünü belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Türkiye’nin en fonksiyonel hatta şehir kütüphanelerinde dünyadaki örneklerinin en iyisini yapıyoruz. Yeni neslin ihtiyaçlarına uygun ve her yaştan insanımızın istifadesine sunacağımız Şehir Kütüphanemizin inşaatı tüm hızıyla sürüyor. İnovatif tasarımı, işlevselliği ve estetik çekiciliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekecek kütüphanemizi hizmete açacağımız günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Avrupa'nın en iyi yapı projelerini ve tasarım firmalarını onurlandırmak için gerçekleştirilen bir etkinlik olan Avrupa Gayrimenkul Ödülleri Yarışması’nda Şehir Kütüphanesi’nin projesinin Avrupa’nın en iyi kamu binası mimarisi ödülünü alıp finale kalması bizi ayrıca gururlandırdı” dedi.


#kütüphane
#şehir
#samsun
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD- Kandilli Rasathanesi 11 Eylül son depremler listesi