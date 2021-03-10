​Ödünç vekille hülleye son

AK Parti, Siyasi Partiler Kanunu’nda (SPK) köklü değişiklikler içeren çalışmasını tamamlamak üzere. Ülke barajının kaça düşürüleceğine liderler karar verecek. Seçime katılabilmek için Meclis’te grup kurma şartı kaldırılacak.

GÜNDEM Ödünç vekile etik ayar: Seçim barajı yine masada

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin ardından SPK ve Seçim Kanunu'nun yeni sisteme uygun hale getirilmesi için çalışmalara başlanmış, AK Parti’nin dünya örneklerini de incelediği çalışması üzerinden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a MYK’da alternatifli bir sunum yapılmıştı. Sunumun ardından Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda metinde rötuşlar gündeme geldi. AK Parti yeni metin üzerindeki çalışmasını da tamamlamak üzere.

GÜNDEM Ödünç milletvekili Balıkesir’e aday

İKİ LİDERE SUNULACAK

Taslağın son şekli 24 Mart’ta toplanacak AK Parti 7. Olağan Kongre sonrasında yeniden Erdoğan’a sunulacak. Erdoğan'ın onayı alındıktan sonra taslak metin 18 Mart’ta kongresini gerçekleştirecek MHP'ye götürülecek. Liderlerden vize alan metin Meclis’e gönderilecek. Taslakta halen yüzde 10 olarak uygulanan seçim barajının düşürülerek TBMM'de temsil kabiliyetinin artması planlanıyor. Çalışmada, seçim barajının yüzde 7 ya da 5'e düşürülmesi öngörülüyor. Ancak barajda son kararı liderlerin vereceği ifade ediliyor. İttifakla seçime girilmesi halinde de ittifak içi barajın olup olmayacağına da Erdoğan ve Bahçeli karar verecek.

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SEÇİM Birinci kurye: 15 vekil ver

HAZİNE YARDIMINA ÇEKİ DÜZEN

Çalışmada, partilere yapılan Hazine yardımı da düzenlendi. Siyasi partilerin Hazine yardımından yararlanma şartları ağırlaştırılacak. SPK'nın 36. maddesinde, “Siyasi partilerin seçimlere katılabilmesi için illerin en az yarısında oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olması veya TBMM'de grubu bulunması şarttır” ifadeleri yer alıyor. AK Parti’nin hazırladığı taslak metinde partilerin seçimlere girmesi için TBMM'de grup kurma şartı kaldırılıyor. 2018 seçimleri öncesinde İYİ Parti’nin seçime girebilmesi için CHP’den 15 milletvekili geçici olarak bu partiye katılarak grup şartını taşıması sağlanmıştı.

SEÇİM 15 vekil ortada kaldı

DARALTILMIŞ BÖLGE

Daraltılmış bölge seçim sisteminin getirilmesi de gündemde. Daraltılmış bölge sisteminde, her il 5 milletvekili çıkaracak şekilde seçim çevrelerine ayrılıyor, ülke düzeyinde en az yüzde 5 oy alan partiler de aldıkları oya göre söz konusu vekillikleri paylaşıyor. Taslakta, il ve ilçe seçim kuralları başkanlarının atanması ile ilgili düzenleme yer alıyor. İl ve ilçe seçim kurulu başkanlarına yönelik kıdem şartı kaldırılıyor. Yüksek Seçim Kurulu istediği hakimi atayabilecek.