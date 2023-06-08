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Oğan'dan muhalefete: Hepiniz istifa edin

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ATA İttifakı adayı olarak giren ve seçimin ikinci tura kalmasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan muhalefete istifa çağrısı yaptı.

Haber Merkezi
04:00 . 8/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Sinan Oğan.

Sinan Oğan.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ATA İttifakı adayı olarak giren ve seçimin ikinci tura kalmasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan muhalefete istifa çağrısı yaptı. Haber Global’de konuşan Oğan, "Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleyip kazandırsak ben kahraman olurdum ama bu kahramanlık benim hiçbir işime yaramazdı. Ülkede kriz çıkardı" dedi. "O cenahtaki herkesin istifa etmesi lazım" dedi. Oğan, "Benim eşime, çocuklarıma tehdit ve hakaret mailleri geldi. Bu linç kültürüyle hiçbir yere gidemezler" tepkisini gösterdi.

ÖZDAĞ BAKANLIK İSTEDİ

Oğan, ikinci turda Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanı olma talebi karşılanmadığı için Cumhur İttifakı'nı desteklemediğini söyledi. Oğan, "Tek hedef kazanmak olmamalı. Ben sonrasını düşünmek zorundayım" diyen Oğan, Kılıçdaroğlu'nun kazanması halinde vebal altında kalabileceğine de işaretti. Oğan, "Burada benim vebalim olacaktı. Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleyip kazandırsak ben kahraman olurdum ama bu kahramanlık benim hiçbir işime yaramazdı. Ülkede kriz çıkardı" dedi.



#Sinan Oğan
#Millet İttifakı
#Ümit Özdağ
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