Oğan'dan muhalefete: Hepiniz istifa edin

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ATA İttifakı adayı olarak giren ve seçimin ikinci tura kalmasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan muhalefete istifa çağrısı yaptı. Haber Global’de konuşan Oğan, "Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleyip kazandırsak ben kahraman olurdum ama bu kahramanlık benim hiçbir işime yaramazdı. Ülkede kriz çıkardı" dedi. "O cenahtaki herkesin istifa etmesi lazım" dedi. Oğan, "Benim eşime, çocuklarıma tehdit ve hakaret mailleri geldi. Bu linç kültürüyle hiçbir yere gidemezler" tepkisini gösterdi.