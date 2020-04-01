Gündem Oğlu açıkladı Ünlü dahiliye profesörü Cemil Taşçıoğlu koronavirüsten hayatını kaybetti
İSTANBUL

Oğlu açıkladı: Ünlü dahiliye profesörü Cemil Taşçıoğlu koronavirüsten hayatını kaybetti

Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu, babasının en son 4-5 ay önce yurt dışına gittiğini ve 17 Mart'ta Çapa'da enfeksiyon servisinde karantina altına altına alındığını açıklamıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cemil Taşçıoğlu
Cemil Taşçıoğlu

Türkiye'de koronavirüs tanısı konulan isimlerden biri olan İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu hayatını kaybetti. Oğlu Onur Taşçıoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Canim babam Prof.Dr.Cemil Tascioglu’ nu kaybettik. Hepimizin basi sagolsun" dedi.


Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu, babasının en son 4-5 ay önce yurt dışına gittiğini ve 17 Mart'ta Çapa'da enfeksiyon servisinde koronavirüs tedavisine alındığını açıklamıştı.


Türkiye'de vaka sayısı 13 bin 513 oldu

Son 24 saatte 46 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı 13 bin 513'e ulaştı. Tedavisi tamamlanarak taburcu edilenlerin sayısı ise 243 oldu.

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