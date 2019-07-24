Oğlu ve kızı Oktar’ın müridi çıktı

Eski CHP’li Sarıyer İlçe Belediye Başkanı İhsan Yalçın’ın kızı Zeynep ve oğlu Mukbil Yalçın geçtiğimiz sene Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Tutuklanan iki şüpheliye yöneltilen suçlamalar Oktar örgütü ile ilgili hazırlanan iddianamede kendisine yer buldu. Her iki kardeşe de ‘silahlı suç örgütü üyesi olmak’ suçlaması yöneltildi. Mukbil Yalçın’ın örgütün ‘Kardeşler Grubu’ üyelerinden bir tanesi olduğu ifade edilen iddianameye göre, örgütün günlük işleri ile ilgilenip, örgüt liderinin talimatı ile av tüfeği ile silahlanarak örgüt karargâhında nöbet tuttu.

FİNANSÖRLERDEN BİR TANESİ

Yalçın, kurduğu Muko Gıda şirketi üzerinden ‘İnfak’ adı altında örgüte finans sağladı. Sigorta primleri ise TMSF tarafından örgütle iltisakı nedeniyle el konulan Global Yayıncılık üzerinden ödendi.

Örgütten bir dönem ayrılan Mukbil Yalçın’ın örgüte geri dönebilmesi için Adnan Oktar tarafından kendisinden Nişantaşı’ndaki ikametinin örgüte aktarılması istendi. İtirafçı ifadelerinde de yer alan bu iddiayı inceleyen savcılık, söz konusu ikametin örgüt üyelerine devir işleminde bulunulduğunu saptadı.

NİŞANTAŞI’NDAKİ EVİNİ ÖRGÜTE DEVRETTİ

Beşiktaş’taki ev ilk etapta 16 Nisan 2008 tarihinde örgüt üyeleri İbrahim Köprülü ve Ömer Güçyiğit’e devredildi. Mukbil Yalçın aynı taşınmazı 3 ay sonra tekrar üstüne devir aldı. Yaklaşık 6 ay sonra ise kardeşi Zeynep Yalçın’a devretti.

Yalçın ise kısa bir süre sonra taşınmazı başka bir şahsa devretti. Savcılık, örgüt üyeleriyle gerçekleşen tapu hareketlerinin şüpheli olarak görüldüğünü, son devir işleminin amacının örgütün finans kaynaklarından biri olan ‘İnfak’ olarak değerlendirdi.

REKLAM

EVİNDEN ÖRGÜT ÜYELERİ ÇIKTI

Kardeşi Zeynep Yalçın ise ‘Bacılar’ grubunda yer aldı. Tıpkı abisi gibi örgüt merkezi Dragos’taki nöbet sitemine katıldı. Örgüt üyeleri Gaye Ertin ve Kamile Gülen’le aynı evde yakalandı. Kendi ikametinin gösterildiği yerde ise 3 farklı örgüt üyeleri yakalandı. Zeynep Yalçın’ın üzerinde Sig Sauer marka tabanca ele geçirildi. Ruhsatlı olan bu silah daha sonra örgüt üyeleri Murat Yeşituna ve Aslı Efeoğlu’na adına ruhsatlandırıldı.

Onun talimatıyla evlendik

İddianamede müşteki ve tanık olarak ifade veren mağdurlar Adnan Oktar’ın kendilerini taciz ettikleri sırada birçok kez Zeynep Yalçın’ın da olaya tanıklık yaptıklarını ifade etti. Yalçın’ın eski eşi Fırat D. de görülecek davanın müştekileri arasında yer alırken verdiği ifadede, 1989 yılı Aralık ayında Adnan Oktar’ın emriyle ve tanıştırmasıyla cemaat üyesi Zeynep Yalçın’la evlendiğini söyledi.

GÜNDEM Terör destekçisine üst düzey görev