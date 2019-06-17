Gündem Oğlum yaşasaydı gelip elimi öperdi
İSTANBUL

Oğlum yaşasaydı gelip elimi öperdi

Tüm babaların büyük bir heyecanla bekledikleri Babalar Günü’nü en buruk yaşayanlar şehit babaları oldu. Babalar Günü dolayısıyla şehit evlatlarının mezarlarını ziyaret eden babalar duygusal anlar yaşadı. Edirnekapı Şehitliği’ne gelen babalar çocuklarının mezarına su döktü, dualar etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hasan Yüksel
Hasan Yüksel

ÖZEL GÜNLER BİZE ÇOK ACI VERİYOR

1995 yılında izinden döneceği gün Tunceli’de şehit olan Jandarma Er Enver Yorulmaz’ın babası Yusuf Yorulmaz, “Şehitler vurulunca değil unutulunca ölür. Benim tek oğlumdu. Tunceli’de 18 arkadaşıyla beraber şehit oldu. Özel günler bize çok acı veriyor. Herkesin oğlu babasının evine gidiyor, babasının elini öpüyor sarılıyor. Bizim oğlumuza ihtiyacımız olduğu zaman şehit oldu. Bize şerefini bıraktı. O bize gelemedi biz ona geldik” dedi.

ÇOK HÜZÜNLÜ HİSSEDİYORUM

1996 yılında Diyarbakır Lice’de şehit olan Piyade Er Sezer Yüksel’in babası Hasan Yüksel ise, “Kendimi çok hüzünlü hissediyorum. Oğlum yaşasaydı gelirdi benim elimi öperdi ben buraya gelmezdim. Ben her sene doğum gününde ve Babalar Günü’nde buraya geliyorum onunla beraber kutluyorum. Bir tane oğlumuz vardı bu vatan uğruna şehit verdik. Hepimiz askeriz bu vatan için” diye konuştu.

BİR OĞLUM ŞEHİT BİR OĞLUM GAZİ

2008’de Şırnak’ta şehit düşen Piyade Er Musa Tikicieri’nin babası Ahmet Tikicieri şöyle konuştu: “Arnavutköy’de oturuyorum Haftada üç gün geliyorum. Buruk bir Babalar Günü, bir oğlum gazi biri şehit. Buradan çıktıktan sonra gazi oğlumun yanına gideceğim. Hem şehit oğlumu hem de gazi oğlumu ziyaret etmeye geldim” dedi.

Milli Savunma Bakanlığı Babalar Günü'nü kutladı
OYNAT 01:57
Milli Savunma Bakanlığı Babalar Günü'nü kutladı
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında Babalar Günü'ne özel 'Başta kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin babaları olmak üzere tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun' açıklamasıyla video paylaşıldı.


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