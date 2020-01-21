Oğlumun montu bu binadan çıktı

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Hakan Çalhanoğlu: Zlatan'ın Tükçe bilmesi beni şaşırttı

Milan’ın forması giyen Hakan Çalhanoğlu, takıma yeni katılan dünyaca ünlü golcü Zlatan Ibrahimovic’ten övgüyle bahsetti. Çalhanoğlu, "Ibrahimovic’in takıma gelmesiyle Milan daha da çekici bir hale geldi. Takımın onun gibi bir lidere ihtiyacı vardı" dedi. Milli futbolcu ayrıca, Ibrahimovic’in Türkçe kelimeler bilmesine de çok şaşırdığını dile getirdi.