Gündem Oğlumun montu bu binadan çıktı
DİYARBAKIR

Oğlumun montu bu binadan çıktı

HDP önündeki aileler dün de çocuklarına PKK’dan kaçmaları çağrısında bulundu. Oğlunun montunun il binasından çıktığını anlatan Celil Begdaş HDP’ye tepki gösterdi. Eylemini sürdüren Songül Altıntaş ve Fahrettin Akkuş da artık HDP zulmünün sonunun geldiğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Celil Begdaş, HDP önünde 3 Eylül 2019’da başlatılan oturma eylemini ilk günden bu yana sürdürüyor.
Celil Begdaş, HDP önünde 3 Eylül 2019’da başlatılan oturma eylemini ilk günden bu yana sürdürüyor.

Çocukları HDP tarafından kandırılıp PKK’ya götürülen ailelerin evlat nöbetinde 140 gün geride kaldı. HDP’nin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemine devam eden 72 ailenin umutlu bekleyişi sürüyor. Evlat nöbetindeki 4 ailenin çocuklarına kavuşması, diğer anne-babaları da ümitlendirdi. 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için 140 gündür oturma eyleminde olan baba Celil Begdaş çocuğunu HDP’lilerin kaçırdığını tekrar etti. Begdaş, “Nereden eminsin derseniz, benim oğlumun montu parti binasında çıktı. O yüzden oğlumu bunlardan istiyorum” dedi.

Evlat nöbetindeki anne-babalar çocuklarına seslenerek teslim olmalarını istedi.

HDP ZULMÜNÜN SONU GELDİ

  • Oğlu Ramazan için eylemini sürdüren Mevlüde Üçdağ, çocukların akıbeti hakkında HDP’den açıklama beklediklerini dile getirdi. Üçdağ, “Böyle bir parti istemiyoruz. HDP aracı olmasa çocuklarımız dağda olmazdı. 40 yıldır Kürtlerin kanını emiyor, gençleri dağa götürüyorlar” diye konuştu. Oğlu Müslüm’ü bekleyen Songül Altıntaş “HDP ve PKK gençleri kaçırıyor, Kürtlere zulmediyor. Yaptıkları zulüm yanlarına kalmayacak. Sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz” derken, oğlu Erkan’ı bekleyen Fahrettin Akkuş ise artık HDP zulmünün sonunun geldiğini söyledi.

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