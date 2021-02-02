​Oğlun Mehmet için dön yavrum

Çocukları için HDP’nin kapısına dayanan ailelerin evlat nöbetinde 518 gün geride kaldı. 3 Eylül 2019’da HDP’nin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan oturma eylemine dün bir aile daha katıldı.

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2015’te 25 yaşındayken kandırılıp dağa götürülen oğlu Süleyman için Kilis’ten gelen Selvi Öztürk’le birlikte, evlat nöbetindeki aile sayısı 197’ye çıktı. Gözü yaşlı anne HDP’nin Diyarbakır İl Başkanlığı önüne 8 yaşındaki torunu Mehmet’le geldi.

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"Sen nasıl benim ciğerimsen, o da senin ciğerin"

Oğluna “Beni görür, sesimi duyarsan gel” diye seslenen kadın, “Beni düşünmüyorsan ciğerini, oğlunu düşün. Mehmet için dön yavrum. Sen nasıl benim ciğerimsen, o da senin ciğerin. Evladını düşün. Sen onun konuştuğunu, okula gittiğini göremedin. Çık gel yavrum. Seni babasız büyüttüm, oğlun da babasız büyümesin” dedi. Diğer anne babalar da çocuklarına örgütten kaçıp teslim olmaları çağrısında bulundu. Şu ana kadar evlat nöbetindeki 22 aile çocuklarına kavuştu.