Gündem Oğluna kavuştu annelere koştu
DİYARBAKIR

Oğluna kavuştu annelere koştu

Evlat nöbetinde 87 gün geride kalırken, PKK’dan kaçıp teslim olan iki terörist daha ailelerine kavuştu. Gülmeyi unutan anne-babalar evlatlarının dönmesiyle mutluluğa boğulurken, teslim olan teröristin annesi soluğu Diyarbakır’da aldı. Oturma eylemindeki annelerin yanına gelen kadın, “İnşallah onlar da çocuklarına kavuşur. Rabbimden tek dileğim bu” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İki terörist ailesine kavuştu.
İki terörist ailesine kavuştu.

Çocukları HDP tarafından kandırılıp PKK’ya götürülen 57 ailenin evlat nöbeti sürüyor. HDP’nin Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eyleminde 87 gün geride kaldı. Oğlu Tuncay’ı bekleyen Fatma Bingöl, “Artık evlatlarımızı istiyoruz. HDP götürdü, HDP’den istiyoruz, getirsinler” dedi. 5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Müslüm’e kavuşma ümidiyle oturma eylemi yapan Songül Altıntaş, “Ne kadar uğraştıysam HDP ve PKK çocuğumu vermiyor. Uğraştık, yalvardık, oğlumu vermiyorlar. İlk geldiğim gün de söyledim, ya oğlumu alacağım, ya da burada öleceğim, başka çaresi kalmadı. Bunlar Kürtlere zarar vermekten başka bir şey yapmamışlar. Kürtlere sadece acı ve gözyaşı vermişler. Annelerin yüreğini yakmışlar. En büyük acıyı Kürtlere yaşatıyorlar” diye konuştu. Oğlu Fatih’i bekleyen annelerden Sevdet Demir de HDP’lilere tepki gösterdi: “Bunların dini imanı yok. Çocuklarımız kimbilir ne halde. Allah onların belasını versin, onlar da çoluk çocuğundan hayır görmesin.”

İNŞALLAH ONLAR DA EVLATLARINA KAVUŞUR

  • Van Emniyet Müdürlüğü’nce yürütülen ikna çalışmaları sonucu teslim olan PKK’lı 2 teröristin, aileleriyle buluşma anına ait görüntüler paylaşıldı. Çocuğuna kavuştuğu için gözyaşı döken baba, yıllar sonra yüzünün güldüğünü belirterek, “Yıllardır ağlıyorduk, ana babalar biz bugün güldük. Herkes gelsin, devlete teslim olsun. Yemin ediyorum, 5 yıldır evimde her gün ağlıyordum” dedi. “Ben 5 yıldır gözyaşı döküyorum, başımı yastığa koyamıyordum” diyen anne ise çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutarak partinin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti. Evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan anne, “Çok mutluyum, benim gibi o kadar anne var. İnşallah onlar da mutlu olur, onlar da çocuklarına kavuşurlar. Rabbim’den tek dileğim onların da çocuklarına kavuşmasıdır” diye konuştu. İçişleri Bakanlığı’ndan 26 Kasım’da yapılan açıklamada, PKK’da çözülmelerin hızlandığı, örgütten kaçış ve teslim olmaların, son yılların en üst seviyesine çıktığı duyurulmuştu.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 83'üncü gününde: 83 yıl da geçse buradayız
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