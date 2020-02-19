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DİYARBAKIR

Oğluna sımsıkı sarıldı

Diyarbakır’da, evlat nöbetine katılan ailelerden Melik Aslan’ın oğlu Volkan (20), Irak’taki PKK barınaklarından kaçıp, Türkiye’ye sığındı. Diyarbakır’a gelen Volkan, 6 yıl sonra anne ve babasına kavuştu. Buluşmada duygusal anlar yaşandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Melik Aslan (sol), Volkan Aslan (orta), Melek Aslan (sağ)
Melik Aslan (sol), Volkan Aslan (orta), Melek Aslan (sağ)

Diyarbakır’da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan bir aile daha güvenlik güçlerine teslim olan oğluna kavuştu. Erzurum’dan gelen Melik Aslan, 2014 yılında İstanbul’da ağabeyinin yanında çalışırken, kaçırılan oğlu Volkan için eylemin 165’inci gününde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde yerini aldı. Baba Aslan’a oturma eylemi sırasında, oğlu Volkan’ın terör örgütünden kaçıp, güvenlik güçlerine teslim olduğunun müjdesi verildi.

ERBİL BAŞKONSOLOSLUĞU’NA SIĞINDI

Volkan Aslan, Irak’taki terör örgütü PKK’nın barınaklarından kaçtıktan sonra Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu ile irtibata geçerek, pasaportunu aldı. Önceki gün saat 19.00 sıralarında pasaportuyla Şırnak’ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı’na gelen Volkan, güvenlik güçlerine teslim oldu. Silopi’deki sorgusunun ardından Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne getirilerek, annesi Melek ve babası Melik Aslan ile buluşturuldu. Buluşmada duygusal anlar yaşanırken, 6 yıl sonra oğluna kavuşan aile, hasret giderdi.

SANKİ DÜNYALAR BENİM OLDU

Oğullarına kavuşmanın sevincini yaşayan Aslan çifti Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Çadıra gelen Aslan çifti, alkışlarla karşılandı. Melik ve Melek Aslan ise yaşadıkları mutluluğu paylaşarak diğer ailelerin de çocuklarına kavuşmasını dilediklerini ifade etti. Baba Aslan, çok sevinçli olduğunu belirterek, “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu beni aradı, sanki dünyalar benim oldu” dedi. Evlatlarına kavuşmak isteyen tüm ailelere oturma eylemine katılmaları çağrısında bulunan Aslan, “Devletimiz sayesinde oğluma kavuştum. Çocuğuma ilk sarıldığım anda dünya benim oldu. Anlatılamaz, sanki kalbimden bir şey çıkacaktı” ifadelerini kullandı. Anne Aslan ise, devlete sığındıklarını vurgulayarak çok mutlu oldukların dile getirdi.

Devlete sığın anneciğim

  • Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi 169’uncu gününe girdi. Evlat nöbetine 2 aile daha katıldı.

DESTEĞE GELDİM

Diyarbakır’dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Aysun için oturma eylemine dahil olan anne Aydan Arslan, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu: “Yalan söylüyor kızım, onlar terörist. Devlete sığın anneciğim.”

nAydan Arslan

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Halil Esendemir

Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinden gelerek oturma eylemine katılan baba Halil Esendemir de oğlu Hacı’nın 28 yıl önce 17 yaşındayken çalışmak için İstanbul’a gittiğini, bir daha da kendisinden haber alamadığını belirtti. Esendemir, “Hem kendi çocuğuma kavuşmak hem de ailelere destek olmak için eyleme katıldım” dedi.

Örgütten kaçışlar sürüyor

  • Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’de faaliyet gösteren örgüt mensuplarının teslim olmalarının sağlanması amacıyla ikna çalışmaları sürüyor. Siirt İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışma sonucu, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde ikna edilen bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Şanlıurfa’da ise 20 yıl önce PKK’ya katılan H.K, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın destek verdiği operasyonla Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına teslim oldu. Şırnak’ın Silopi ilçesinde de Ç.O isimli terörist, Van polisinin çabalarıyla Habur Sınır Kapısı’nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece bu yıl ikna edilerek teslim olanların sayısı 38’e yükseldi.

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