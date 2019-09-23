Gündem Oğlunu PKKya verdik
DİYARBAKIR

Oğlunu PKK’ya verdik

Çocuğu dağa kaçırıldığı için HDP önündeki eyleme katılan Bilal Avuman, HDP’lilerle arasında geçen ilginç diyalogu anlattı: Şırnak’ın Cizre ilçesinde HDP binasına gittim ve HDP’lilere oğlumu sordum. Onlar da bana, ‘Oğlunu götürdük, PKK’ya verdik’ dediler. Oğlumuzu HDP’liler kaçırmış, PKK’ya vermiş. Böyle şey olur mu?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bilal Avunan
Bilal Avunan

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de partinin il başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin, başlattığı oturma eyleminde 20'nci gün geride kaldı. Terör örgütü PKK tarafından 2015'te Şırnak'ın Cizre ilçesinde kaçırılan oğulları Emrah için Elazığ'dan gelerek, oturma eylemine katılan Bilal ve Leyla Avunan çifti, oğulları gelinceye kadar oturma eylemine devam edeceklerini söyledi.

Leyla Avunan, oğluna duyduğu özlem nedeniyle 1 yaşındaki kızına 'Hasret' adını verdiğini söyledi.

HDP'LİLER KAÇIRMIŞ

HDP'nin terör örgütü PKK'nın bir kolu gibi çalıştığını aktaran baba Bilal Avunan, şöyle konuştu: "Şırnak'ın Cizre ilçesinde HDP binasına gittim ve HDP'lilere oğlumu sordum. Onlar da bana, 'Oğlunu götürdük, PKK'ya verdik' dediler. Oğlumuzu HDP'liler kaçırmış, PKK'ya vermiş. Böyle şey olur mu? Tek çocuğumdu. Vatan görevine gönderdim, dağa kaçırdılar. Kaçırıldığından beri ondan hiç haber almadım."

YAZIK DEĞİL Mİ BU AİLELERE

Oğlunun terör örgütü PKK'nın elinden kurtulup eve gelmesini isteyen Avunan, ailecek perişan olduklarını belirtti. Avunan, "Eşim her gece oğlumun ismini sayıklıyor. Yazık değil mi bu anneye, bu annelere yazık değil mi? Hepsi gariban ailelerdir. HDP'liler gitsin, çocuklarını götürsün. Selahattin Demirtaş çıksın meydana, çıksın bu çocuklarımızı getirsin. Yazık değil mi bu ailelere" ifadelerini kullandı.

ANNELERİN İÇİ YANIYOR

Anne Leyla Avunan da, Cizre’de HDP binasında, oğullarını terör örgütü PKK’nın kaçırdığını söylediklerini belirterek şöyle konuştu: "Biz Cizre’deki HDP binasına gittik, kocam gitti, eniştem gitti. Dediler; 'Yolladık PKK'ya.' Ben hasret yaşadım. Duyun analar ne yapıyor, annelerin içi yanıyor, anneler böyle söylüyor. Bir Allah’ın kulu çıksın, desin, 'Oğlun oradadır.' Ben ona da razıyım, bu reva mı?"

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  • Annelerin dur deme zamanı geldi
  • Konya'dan gelerek 16 yaşındaki kızı Yasemin için oturma eylemine katılan anne Yıldız Ballı tepkisini şöyle dile getirdi: "Annelerin bu zulme 'dur' deme zamanı geldi, geçiyor. Yeter artık yüreğimiz yanıyor. Evladı kaçırılan herkese söylüyorum. Bizlere destek verin. Sizler de buraya gelseniz çocuklarımızı oradan getiririz." Bu arada eyleme katılım da sürüyor. 4 yıl önce 18 yaşındayken kaçırılan kızı Fadime için eyleme katılan Hatice Levent, “Çocuğumun beynine girdiler, götürdüler” diye konuştu.
  • Oğlu Vedat için eyleme katılan baba Şehmus Kaya da HDP il binasının penceresine ay yıldız desenli şal astı.
  • En büyük Kandil burası
  • Oturma eyleminde yer alan anneler, il binasına giren HDP'lilere, "20 gündür burada oturuyoruz umurlarında değil" diyerek tepki gösterdi. Yeğeni için eyleme katılan Muhittin Avunan "En büyük Kandil burasıdır. Polisimize, askerimize silah sıkanlar bunlardır" dedi.

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