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Gündem Oğlunun eğitim masrafı için biriktirdiği paralar yandı Tüm birikimi kül oldu
ÇANKIRI

Çankırı haberleri: Oğlunun eğitim masrafı için biriktirdiği paralar yandı

Oğlunun eğitim masrafı için biriktirdiği paralar yandı: Tüm birikimi kül oldu

Çankırı’da oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği parayı sobada saklayan Gülşen Hayta, ısınmak için ateş yakınca tüm birikiminden oldu. Yaşadığı olayı anlatan Hayta, "Havalar iyi gittiğinden sobayı pek yakmıyordum. Birikmiş bir miktar da param vardı. Evde yaşlı anneme bakıyorum. Annem üşüdüğünü söyleyince ben de parayı oraya sakladığımı unutarak sobayı yaktım. Parayı da sobanın kuzinesine saklamıştım. Yemek ısıtmak için kuzineyi açtığımda fark ettim. Parayı kurtarmaya çalıştım ama kurtaramadım. Bu esnada elim de kısmen yandı. Bu paraları merkez bankasına götürerek şansımı deneyeceğim" dedi.

Haber Merkezi İHA
Paralar yandı.
Paralar yandı.

Çankırı merkezde engelli annesi ile birlikte yaşayan ve gelen yardımlarla ailesine bakan Gülşen Hayta, dişinden tırnağından artırarak oğlunun eğitim masrafları için para biriktirdi. Biriktirdiği 15 bin TL’ni bir süredir yakmadığı sobasının kuzine kısmına saklayan Hayta, paraları burada unuttu.

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Gülşen Hayta

Tüm birikimi kül oldu

Annesinin üşüdüğünü söylemesi üzerine sobayı yakan Hayta, yemek ısıtmak için açtığı kuzinede tüm birikiminin kül olduğunu gördü. Büyük üzüntü yaşayan Gülşen Hayta, panikle elini sobanın içine sokarak paraları kurtarmak istese de başarılı olamadı.

Biriktirdiği 15 bin TL’ni bir süredir yakmadığı sobasının kuzine kısmına saklayan Hayta, paraları burada unuttu.

Oğlunun eğitim masrafları yanan ve başka da bir geliri olmayan Hayta, Merkez Bankasına da müracaat ederek yanan banknotların doğrulanması talebinde bulundu. Tek başına ailesine bakan ve ne yapacağını şaşıran Hayta, yardım bekliyor.

Biriktirdiği 15 bin TL’ni bir süredir yakmadığı sobasının kuzine kısmına saklayan Hayta, paraları burada unuttu.

"Annem ve oğluma bakıyorum"

Yaşadığı olayı anlatan Gülşen Hayta, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Havalar iyi gittiğinden sobayı pek yakmıyordum. Birikmiş bir miktar da param vardı. Evde yaşlı anneme bakıyorum. Annem üşüdüğünü söyleyince ben de parayı oraya sakladığımı unutarak sobayı yaktım. Parayı da sobanın kuzinesine saklamıştım. Yemek ısıtmak için kuzineyi açtığımda fark ettim. Parayı kurtarmaya çalıştım ama kurtaramadım. Bu esnada elim de kısmen yandı. Bu paraları merkez bankasına götürerek şansımı deneyeceğim. Bu konu hakkında da yetkililerden yardım istiyorum. Bu para bir kısmı oğlumun eğitim masraflarını karşılamak için 1 yıllık okul masrafıydı. Herhangi bir gelirimiz yok, annem ve oğlumla yaşıyorum. Annemin yüzde 90 engelli raporu var.”
Paralar yandı.

Oğlunun eğitim masrafı için biriktirdiği paralar yandı: Tüm birikimi kül oldu
FOTOĞRAF 7
Title
Çankırı merkezde engelli annesi ile birlikte yaşayan ve gelen yardımlarla ailesine bakan Gülşen Hayta, dişinden tırnağından artırarak oğlunun eğitim masrafları için para biriktirdi. Biriktirdiği 15 bin TL’ni bir süredir yakmadığı sobasının kuzine kısmına saklayan Hayta, paraları burada unuttu.
Title
Annesinin üşüdüğünü söylemesi üzerine sobayı yakan Hayta, yemek ısıtmak için açtığı kuzinede tüm birikiminin kül olduğunu gördü.
Title
Büyük üzüntü yaşayan Gülşen Hayta, panikle elini sobanın içine sokarak paraları kurtarmak istese de başarılı olamadı.
Title
Oğlunun eğitim masrafları yanan ve başka da bir geliri olmayan Hayta, Merkez Bankasına da müracaat ederek yanan banknotların doğrulanması talebinde bulundu.
Title
Tek başına ailesine bakan ve ne yapacağını şaşıran Hayta, yardım bekliyor.
Title
Yaşadığı olayı anlatan Gülşen Hayta, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
Havalar iyi gittiğinden sobayı pek yakmıyordum. Birikmiş bir miktar da param vardı. Evde yaşlı anneme bakıyorum. Annem üşüdüğünü söyleyince ben de parayı oraya sakladığımı unutarak sobayı yaktım. Parayı da sobanın kuzinesine saklamıştım. Yemek ısıtmak için kuzineyi açtığımda fark ettim. Parayı kurtarmaya çalıştım ama kurtaramadım. Bu esnada elim de kısmen yandı. Bu paraları merkez bankasına götürerek şansımı deneyeceğim. Bu konu hakkında da yetkililerden yardım istiyorum. Bu para bir kısmı oğlumun eğitim masraflarını karşılamak için 1 yıllık okul masrafıydı. Herhangi bir gelirimiz yok, annem ve oğlumla yaşıyorum. Annemin yüzde 90 engelli raporu var.”
Oğlunun eğitim masrafı için biriktirdiği paralar yandı: Tüm birikimi kül oldu
Çankırı'da oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği parayı sobada saklayan Gülşen Hayta, ısınmak için ateş yakınca tüm birikiminden oldu. Yaşadığı olayı anlatan Hayta, "Havalar iyi gittiğinden sobayı pek yakmıyordum. Birikmiş bir miktar da param vardı. Evde yaşlı anneme bakıyorum. Annem üşüdüğünü söyleyince ben de parayı oraya sakladığımı unutarak sobayı yaktım. Parayı da sobanın kuzinesine saklamıştım. Yemek ısıtmak için kuzineyi açtığımda fark ettim. Parayı kurtarmaya çalıştım ama kurtaramadım. Bu esnada elim de kısmen yandı. Bu paraları merkez bankasına götürerek şansımı deneyeceğim" dedi.
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