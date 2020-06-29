Çankırı haberleri: Oğlunun eğitim masrafı için biriktirdiği paralar yandı Oğlunun eğitim masrafı için biriktirdiği paralar yandı: Tüm birikimi kül oldu Çankırı’da oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği parayı sobada saklayan Gülşen Hayta, ısınmak için ateş yakınca tüm birikiminden oldu. Yaşadığı olayı anlatan Hayta, "Havalar iyi gittiğinden sobayı pek yakmıyordum. Birikmiş bir miktar da param vardı. Evde yaşlı anneme bakıyorum. Annem üşüdüğünü söyleyince ben de parayı oraya sakladığımı unutarak sobayı yaktım. Parayı da sobanın kuzinesine saklamıştım. Yemek ısıtmak için kuzineyi açtığımda fark ettim. Parayı kurtarmaya çalıştım ama kurtaramadım. Bu esnada elim de kısmen yandı. Bu paraları merkez bankasına götürerek şansımı deneyeceğim" dedi.

Haber Merkezi 29 Haziran 2020, 11:02 Son Güncelleme: 29 Haziran 2020, 11:02 İHA