Oğlunun soyadını değiştirmiş

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerinin aylar süren çalışmasının ardından yakalanan terör örgütü FETÖ'nün üst düzey isimlerinden olan Yusuf Bekmezci geçtiğimiz gün çıkarıldığı İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklandı. Bekmezci ile ilgili yürütülen soruşturma dosyasının ayrıntıları da ortaya çıktı. Bekmezci hakkında FETÖ örgütü içerisindeki yeri konumu ve faaliyetleri ile ilgili olarak 67 ifade ve 14 ayrı ihbar olduğu öğrenildi. Hakkında verilen ifadelere göre Bekmezci, FETÖ elebaşının İzmir’de görev yaptığı ve örgütün temellerinin atıldığı yıllarda elebaşına en yakın isimlerden bir tanesiydi.

YÜZLERCE GÖRÜŞME

Bekmezci’nin cep telefonunun baz incelemesi de soruşturma dosyasında yer aldı. İncelemelere göre Bekmezci’nin 2010 ve 2014 yılları arasında birçok kez aynı noktada bulundukları ve bir araya geldikleri isimler şu şekilde: “Ege Bölgesi imamı Bekir Baz, örgütün Zafer Dokan, örgütün tepe yöneticilerinden ve kıta imamı olan Necdet İçel, üst düzey yöneticilerden Mehmet Ateş, Ege Bölgesi İmam Yardımcılarından muhasebe sorumlusu Macit Çelebi, Bornova kasası Galip Özdemir, Babalar grubundan Ahmet Küçükbay, Melih Göktanır ve Murat Safa.”

ÖZ OĞLU OLDUĞU BİLİNİYOR

Bekmezci hakkında ifade veren Uğur S. Bekmezci’nin İzmir’de örgütün en üst düzey ve güvenilir kişilerin başında geldiğini söyledi. Uğur S., “Bekmezci’nin öz oğlu Alaattin Ş. yapı içerisinde faal olup, kamu görevlileriyle ilgili sorumluluk görevlerinde bulunmuştur. Kendisi soyadını yapacağı bir takım görevlerden dolayı babası ile cemaat ile ilişkilendirilmemek için değiştirmiştir. Ancak yapı içerisindeki insanlar Yusuf Bekmezci’nin öz oğlu olduğunu bilir” dedi.