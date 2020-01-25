Gündem Oğlunun soyadını değiştirmiş
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Oğlunun soyadını değiştirmiş

FETÖ elebaşı Gülen’e en yakın isimlerden ve örgütün önemli ‘Abi’lerinden tutuklu Yusuf Bekmezci’nin devlete sızabilmesi için oğlu Alaattin’nin soyadını değiştirdiği ortaya çıktı. Oğlunun FETÖ ile ilişkilendirilmemesi için bu yola başvurduğunu söyleyen gizli tanık, “Amaçladıkları askeri okula veya polis kolejine girmekti” dedi.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
Yusuf Bekmezci
Yusuf Bekmezci

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerinin aylar süren çalışmasının ardından yakalanan terör örgütü FETÖ'nün üst düzey isimlerinden olan Yusuf Bekmezci geçtiğimiz gün çıkarıldığı İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklandı. Bekmezci ile ilgili yürütülen soruşturma dosyasının ayrıntıları da ortaya çıktı. Bekmezci hakkında FETÖ örgütü içerisindeki yeri konumu ve faaliyetleri ile ilgili olarak 67 ifade ve 14 ayrı ihbar olduğu öğrenildi. Hakkında verilen ifadelere göre Bekmezci, FETÖ elebaşının İzmir’de görev yaptığı ve örgütün temellerinin atıldığı yıllarda elebaşına en yakın isimlerden bir tanesiydi.

YÜZLERCE GÖRÜŞME

Bekmezci’nin cep telefonunun baz incelemesi de soruşturma dosyasında yer aldı. İncelemelere göre Bekmezci’nin 2010 ve 2014 yılları arasında birçok kez aynı noktada bulundukları ve bir araya geldikleri isimler şu şekilde: “Ege Bölgesi imamı Bekir Baz, örgütün Zafer Dokan, örgütün tepe yöneticilerinden ve kıta imamı olan Necdet İçel, üst düzey yöneticilerden Mehmet Ateş, Ege Bölgesi İmam Yardımcılarından muhasebe sorumlusu Macit Çelebi, Bornova kasası Galip Özdemir, Babalar grubundan Ahmet Küçükbay, Melih Göktanır ve Murat Safa.”

ÖZ OĞLU OLDUĞU BİLİNİYOR

  • Bekmezci hakkında ifade veren Uğur S. Bekmezci’nin İzmir’de örgütün en üst düzey ve güvenilir kişilerin başında geldiğini söyledi. Uğur S., “Bekmezci’nin öz oğlu Alaattin Ş. yapı içerisinde faal olup, kamu görevlileriyle ilgili sorumluluk görevlerinde bulunmuştur. Kendisi soyadını yapacağı bir takım görevlerden dolayı babası ile cemaat ile ilişkilendirilmemek için değiştirmiştir. Ancak yapı içerisindeki insanlar Yusuf Bekmezci’nin öz oğlu olduğunu bilir” dedi.

FETÖ kuryesi Bekmezci tutuklandı
GÜNDEM
FETÖ kuryesi Bekmezci tutuklandı
Eşi ve çocuğu için kendini feda etti

Eşi ve çocuğu için
kendini feda etti

​Sağlık Bakanı, fedakar babayı anlattı.
Peş peşe kurtuluş haberleri geliyor

Peş peşe kurtuluş haberleri geliyor

Kurtarma ekipleri 43. kişiyi de enkazdan çıkardı.
İki kişiye daha ulaşıldı

İki kişiye
daha ulaşıldı

Bakan Soylu Elazığ'da açıklamalarda bulunuyor.
Üç ülkeye <br>kritik ziyaret

Üç ülkeye
kritik ziyaret

​Türkiye'den Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret.
Depremin ilk raporu

Depremin ilk raporu

​Jeolojik ve sismolojik çalışmalar yürütülecek.
Çifte mucize

Çifte mucize

​Anne ve bebeği 23 saat sonra enkazdan kurtarıldı.
İki ile 4 milyon <br>lira gönderildi

İki ile 4 milyon
lira gönderildi

​AFAD, Elazığ ve Malatya Valiliğine gönderdi.
Zemin etütlerinden <br>sonra inşaatlar yapılacak

Zemin etütlerinden
sonra inşaatlar yapılacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da açıkladı.
Yarım saatte <br>dört deprem oldu

Yarım saatte
dört deprem oldu

​AFAD, Elazığ'daki depremlerin detaylarını paylaştı.
Erdoğan arama <br>kurtarma bölgesinde

Erdoğan arama
kurtarma bölgesinde

​Cumhurbaşkanı çalışmaları yerinde takip ediyor.
3 binada arama devam ediyor

3 binada arama devam ediyor

AFAD deprem bölgesindeki son durumu açıkladı.
3 ay boyunca<br>mücbir sebep ilanı

3 ay boyunca
mücbir sebep ilanı

​Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'yı kapsıyor.
Çok önemli<br> 'yardım' uyarısı

Çok önemli
'yardım' uyarısı

Cumhurbaşkanlığı'nın duyuruları takip edilmeli.
Hatun Teyze<br> böyle kurtarıldı

Hatun Teyze
böyle kurtarıldı

​Enkaz altında kalan yaşlı kadın sağ kurtarıldı.
Azize kurtarıldı

Azize kurtarıldı

​AFAD görevlisiyle konuşması tüyleri diken diken yapmıştı.
Çocuklarım çelik kapının altında kaldı

Çocuklarım çelik kapının altında kaldı

​Enkaz altından çıkarılan annenin 'çocuklarımı kurtarın' feryadı.
Yıkılıp<br>ceza kesilecek

Yıkılıp
ceza kesilecek

​Kaçak yapılar mercek altına alınıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.