Oğluyla beraber dört kişiyi öldürdü: Savunması kan dondurdu! Bir rüyadaydım

İstanbul Küçükçekmece Adliyesi önünde 4 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı çatışmayla ilgili davada mütalaa açıklandı. Tüfekle 4 kişiyi vurarak öldüren Beşir Karadeniz ve onunla eylem birliği içerisinde bulunduğu öne sürülen oğlu Bekir Karadeniz hakkında 3 kez ayrı ayrı müebbet hapis cezası ile 3 kişiyi yaraladıkları gerekçesiyle de 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Beşir Karadeniz'in ayrıca 'Olası kastla adam öldürme' suçundan da 25 yıla kadar cezalandırılması istendi.





Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Beşir ve Bekir Karadeniz bulundukları cezaevinden getirilirken taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkemede olay anına dair görüntüler izlendi. Olayda hayatını kaybeden Ercan Sözer'in arabasındaki mermi giriş izlerine ilişkin Bekir Karadeniz, "Araçtaki mermi girişlerinin kimin ateş etmesi nedeniyle olduğunu bilmiyorum. O mermi girişlerinin bu olay ile bağlantılı olduğu da net değil. Ben ilk darbeyi aldığımda elimdeki silah istemsiz bir şekilde patladı. Ben havaya 4, 5 el ateş ettim. Kimseyi öldürmek ya da yaralama amacıyla ateş etmedim. Sadece korkutmak amacıyla ateş ettim. Ben olay sırasında çözüm odaklı yaklaştım" dedi.

'Olayın etkisiyle rüyadaydım'

Olayda 4 kişiyi ateş ederek öldüren Beşir Karadeniz ise, "İlk önce Orhan Zorlu'ya ateş ettim. Daha sonra kendisini önceden tanıdığım Sercan Selvi'yi vurmuşum. Kendisi oğlumun kayınbiraderiydi. Ben o anda olayın etkisiyle bir rüyadaydım. Sercan Selvi'ye bilmeden ateş ettim. Arabadan inince arkadaki oğlumun aracını ben kendi aracım zannettim" şeklinde konuştu.

'Baba-oğul olan sanıklar fikir ve eylem birliği içerisinde hareket etti'

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Bekir Karadeniz ile maktul Ercan Sözer arasında önceye dayalı husumetin bulunduğunu, adliyeden ayrılma aşamasında taraflar arasında sataşmaların yaşandığını belirtti. Mütalaada, Bekir Karadeniz'in bulunduğu araç hareket halindeyken, elinde bulunan silah ile araç içerisinden karşı gruba ateş etmeye başladığı kaydedilirken karşı gruptan olan kişilerin, Bekir Karadeniz'in elindeki tabancayı almak istedikleri, aralarında boğuşma yaşandığı Beşir Karadeniz'in aracından elinde pompalı tüfek ile inerek yakın mesafeden oğlu Bekir Karadeniz'e müdahale eden kişilere ateş ettiği anlatıldı. Olayda, Beşir Karadeniz her ne kadar oğluna destek olmak amacıyla adliyeye geldiğini savunmuşsa da, adliye içerisine girmediği gibi, aracında bir adet pompalı av tüfeği, 21 adet fişek, bir adet tabanca ve bu tabancaya mermi basılı şarjör ve dolu yedek şarjör bulundurması da mütalaada yer aldı. Mütalaada ayrıca, Bekir Karadeniz'in de yanında tabanca bulundurması, karşı grubun elinden kurtulduktan hemen sonra babasına ait araca yönelip elindeki tabancayı buraya bırakıp av tüfeğini almış olması baba oğul olan sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde bulunduklarını gösterdiği ifade edildi. Bekir Karadeniz'in babasının işlediği cinayetlere iştirak ettiği de belirtildi.





Baba oğulun 3 kez müebbet hapisleri istendi

Kadir Mendanoğlu, Ercan Sözer ve Nazım Sözer'in öldürülmeleri nedeniyle Bekir ve Beşir Karadeniz'in 'Kasten öldürme' suçundan 3 kez ayrı ayrı müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi. Ayrıca 3 kişiyi yaraladıkları gerekçesiyle de ayrı ayrı 3 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar cezalandırılmaları talep edilirken 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 1'er yıldan 3'er yıla kadar cezalandırılması istendi. Beşir Karadeniz'in ayrıca Sercan Selvi'ye yönelik eyleminden dolayı ise 'Olası kastla öldürme' suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Mütalaada Bekir ve Beşir Karadeniz'i taş ve tekme ile yaralayan araçlarına zarar veren diğer sanıkların da cezalandırılmaları talep edildi.





Mahkeme mütalaaya karşı savunma yapılabilmesi için süre vererek duruşmayı erteledi.







