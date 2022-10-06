Gündem Öğrenci Lokantasında sofralar kuruluyor
İSTANBUL

Öğrenci Lokantası’nda sofralar kuruluyor

Ümraniye Belediyesi geçtiğimiz aralıkta tüm Türkiye’ye örnek olacak bir çalışmayı hayata geçirmişti. “Öğrenci Lokantası” adı verilen çalışmayla, üniversite eğitimi için İstanbul’a gelip Ümraniye’de ikamet eden öğrenciler için hafta içi her gün saat 19.00 ila 21.00 saatleri arasında Ümraniye Belediyesi içerisinde bulunan Çiğdem Restoran’da kurulan sofrada yerini almıştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Öğrenci Lokantası’nda sofralar kuruluyor
​Öğrenci Lokantası’nda sofralar kuruluyor.

Ümraniye Belediyesi geçtiğimiz aralıkta tüm Türkiye’ye örnek olacak bir çalışmayı hayata geçirmişti. “Öğrenci Lokantası” adı verilen çalışmayla, üniversite eğitimi için İstanbul’a gelip Ümraniye’de ikamet eden öğrenciler için hafta içi her gün saat 19.00 ila 21.00 saatleri arasında Ümraniye Belediyesi içerisinde bulunan Çiğdem Restoran’da kurulan sofrada yerini almıştı. Öğrencilerin ailelerinden uzakta sıcak bir yuva ortamında birlik ve beraberlik içerisinde akşam yemeklerini yediği “Öğrenci Lokantası” 17 Ekim’de hizmet vermeye başlayacak. Sofrada yer almak isteyen öğrenciler, Ümraniye Belediyesi’nin resmi web sitesi üzerinden başvuruda bulunabilecekler.

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