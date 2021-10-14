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Öğrenciler ’Aşı Ol’ kampanyası başlattı

Batman’ın Sason ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle okullarından uzak kalma endişesi taşıyan öğrenci ve öğretmenler, ’Aşı Ol’ kampanyası başlattı. Yunus Emre İlkokulu Müdürü Mehmet İrfan Altun, ''Aşı olmak hem bizleri hem de çocuklarımızı koruyacak ve yarınlara hazırlayacaktır" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Öğrenciler ’Aşı Ol’ kampanyası başlattı
Korona virüs sebebiyle okulların kapanmasından endişe eden öğrenciler aşı kampanyası başlattı

Batman’ın Sason ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle okullarından uzak kalma endişesi taşıyan öğrenci ve öğretmenler, ’Aşı Ol’ kampanyası başlattı.


Öğretmenleri eşliğinde ’Aşı Ol’ kampanyası başlatan Sason ilçesine bağlı Yunus Emre İlkokulu ve Çilek Anaokulu öğrencileri, hazırladıkları pankartlarla ve çarşı meydanında kurdukları stantlarda aşı olmayan vatandaşları aşıya davet ederek, ilçe sağlık merkezi tarafından kurulan aşı stantlarına yönlendirdi.

Başlattıkları kampanyanın öğrencilerin fikri olduğunu belirten Yunus Emre İlkokulu Müdürü Mehmet İrfan Altun, "Öğrencilerimizden gelen bu teklif bizleri mutlu etti. Kampanya kapsamında öğrencilerimiz vatandaşları aşı stantlarına davet etti. Aşı olan vatandaşlara teşekkür mektubu ve şeker ikramında bulundu. Toplum sağlığı ve okullarımızın kapanmaması için öğrencilerimiz pankartlar düzenleyerek herkesi aşı olmaya davet etti. Biz de bu etkinlikle toplumumuzda aşı olmanın önemini vurgulamak için öğrenci, öğretmen ve idarecilerimizle, aile ve toplum sağlığı ekipleriyle iş birliği yaparak vatandaşlarımızı ve velilerimizi toplum sağlığımız ve okulların yüz yüze eğitime devam edebilmeleri için aşı olmaya çağırdık. Öğrencilerimiz okulların kapanmasını istemiyor. Toplum olarak da onların hassasiyetini göz önünde bulundurmalıyız. Aşı olmak hem bizleri hem de çocuklarımızı koruyacak ve yarınlara hazırlayacaktır" dedi.

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