|
Gündem

Öğrenciler dikkat: Yurt başvuruları için süre bugün doluyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda konaklamak isteyen öğrenciler için başvuru süreci devam ediyor. 20 Ağustos'ta başlayan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları, bugün saat 23.59'da sona erecek. Öğrencilerin bu süre içinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

Lokman Özdemir
09:18 - 24/08/2024 Cumartesi
Diğer
Arşiv
Arşiv

2024-2025 akademik yılının başlamasına kısa bir süre kaldı.


Üniversite kayıtlarını tamamlayan gençler, konaklama için gözlerini, yurt başvuru sürecine çevirdi.


Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 20 Ağustos'ta başlatılan Kredi ve Yurtlar Kurumu başvuruları bugün saat 23.59'da sona erecek.


Başvurular e-devlet kapısı üzerinden alınıyor


2024-2025 akademik yılında üniversitelerin örgün eğitim programına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ile ara sınıf öğrencileri başvuru yapabiliyor.


Başvurular ise öğrenciler tarafından e-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştiriliyor.


Öğrencinin gelir durumu baz alınacak


Başvuruda öğrencilerden sosyal ve ekonomik durumlarına ilişkin beyanları alınacak.


Yerleştirme sürecinde ailenin gelir ve sosyal durumu ile öğrencinin başarı kriterleri baz alınacak.


Başvuru süreci tamamlandıktan sonra 12 kamu kurum ve kuruluşuyla koordineli olarak öğrencilerin beyanları değerlendirilecek.


Değerlendirmenin ardından başvurular sonuçlandırılacak. Halihazırda yurtlarda konaklayan öğrencilerin kayıtları ise otomatik olarak güncellenecek.




#Gençlik ve Spor Bakanlığı
#Yurt başvuruları
#Kredi ve Yurtlar Kurumu
29 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2025 YILI EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Maaş tablosu yeniden değişiyor: İşte kuruşu kuruşuna rakamlar…