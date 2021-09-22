Öğrenciler için denetim sürüyor ​

2021-2022 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Bağcılar Belediyesi, eğitim kurumlarına yönelik uygulamalarına ağırlık verdi. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelindeki okulların kantinlerinde geniş çaplı bir uygulama yaptı.
- Görevliler, öncelikle öğretmen ile öğrencilerin yiyecek ihtiyacını karşıladığı kantinlerin sağlık ve hijyen koşullarına uygunluğunu denetledi. Satışa sunulan ürünlerin saklama koşullarına bakılırken satılması yasaklanan hızlı tüketim gıdaları ve gazlı içecek satışının kontrolleri de yapıldı. Daha sonra da işyeri çalıştırma ruhsatından çöp kovalarına havalandırmadan haşereye karşı ilaçlama evraklarına kadar her detaya bakıldı. Fahiş fiyat uygulamasına karşı fiyat tarifesini de inceleyen ekipler, elde ettikleri bilgileri teftiş defterine kaydetti.