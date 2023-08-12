Öğrencilere ‘bilinçli tüketim’ müzikali

KTÜ, 2021 Yılı Kurumsal Akreditasyon Programı'na dâhil olmak için 28 Nisan 2021 tarihinde, Yükseköğretim Kalite Kurulu’na başvuru yapmış ve süreç içerisinde, YÖKAK Değerlendirme Takımı tarafından KTÜ; 16 Aralık 2021 tarihinde ön ziyaret, 5-7 Ocak 2022 tarihlerinde ise saha ziyaretleri ve yüz yüze ziyaretler gerçekleştirildi. Yapılan tüm ziyaretler, incelenen bilgi, belge ve raporlar sonucunda, Yükseköğretim Kalite Kurulu, 25 Mayıs 2022 tarihli toplantısında, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin 5 yıl süre ile “Tam Akredite” edilmesi ve Kurumsal Akreditasyon Belgesi verilmesi kararını aldı.