Öğrencilere ‘bilinçli tüketim’ müzikali

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Proje, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilecek. ‘Bilinçli tüketici istikrarlı ekonominin temelidir’ sloganıyla hazırlanacak müzikalin yanı sıra resim yarışmaları da düzenlenecek. Yürütülecek faaliyetler kapsamında öğrencilerin tüketici, üretici ve satıcı kavramlarını öğrenmeleri sağlanacak. Bilinçli tüketicinin özelliklerinden bahsedilecek. Müzikal ve sergilerde Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığının görevleri ve sorumlulukları etkili bir şekilde anlatılacak. Müzikal oyunda şu konular üzerinde durulacak: Alışveriş yaparken aile bütçesi esas alınmalı. Alışverişe gitmeden önce bir ihtiyaç listesi hazırlanmalı. Reklamların etkisinde kalınmamalı. Alınan malların fiş ve faturası mutlaka istenmeli. Ürünlerin üretim tarihi ile son kullanma tarihine dikkat edilmeli. Güvenilir internet siteleri tercih edilmeli.