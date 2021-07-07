Öğrencilere doğru tercih danışmanlığı

Eğitime ve öğrenciye destekleri ile adından söz ettiren Eyüpsultan Belediyesi ‘Liselere Geçiş Sınavı’ sonrası tercih döneminde öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Öğrencilere, yapacakları tercihlerle ilgili en doğru şekilde karar vermelerini sağlamak amacıyla, Zal Mahmut Paşa Camii Külliyesi’nde Tercih Danışma Noktası oluşturuldu.
- Bilgi Evleri bünyesinde görevli, konusunda uzman rehber öğretmenler, 16 Temmuz 2021 tarihine kadar hizmet verecek. Tercih konusunda bilgi almak için gelen öğrencilerden Elif Nur Kocaer, “Buraya bilgi almak ve doğru tercih yapmak için geldim. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.